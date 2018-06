Vor rund 60 Gästen hat Fabian Zeller am Samstag in der 90-Grad-Sauna im Gewerbegebiet Wachtelhaus seine neue CD vorgestellt. In gespannter Erwartung nahmen Familie, viele Freunde, Nachbarn und Gitarrenmusikliebhaber vor dem großen Panoramafenster des Gastraumes mit Blick auf die harmonisch gestaltete Gartenanlage des Saunabades ihre Plätze ein.

In seiner kleinen Begrüßungsrede zeigte sich Fabian Zeller sehr erfreut über die vielen Gäste, berichtet kurz über seine kürzlich erfolgte, äußerst inspirierende Brasilienreise und eröffnete das Konzert. Schon bei den ersten Klängen zeigte sich Zellers Liebe zur Improvisation. Seine langen schmalgliedrigen Finger bespielten die Gitarre in raschem Tempo und mit großem technischen Können, sodass die Augen der Zuschauer Mühe hatten, dem Lauf der Finger zu folgen. Anschließend brachte Zeller zwei portugiesische Fados zu Gehör, gehört doch dieser Musikstil, der meist von unglücklicher Liebe, sozialen Missständen und der Sehnsucht nach einem besseren Leben handelt, untrennbar zur Heimat seiner Mutter, einer Portugiesin, die seit vielen Jahren in Sigmaringen lebt.

Hörte sich der erste Fado noch sehr melancholisch, fast zu Tränen rührend an, so klang das Stück „A Chico Chico“ heiter und unbeschwert, erzählt es doch die Geschichte eines liebenswerten Chaoten und Partyboys aus den Straßen Lissabons. „Das war richtig gut“, lobte eine Zuhörerin den Gitarristen, „wir mögen es lebhaft.“ Mit kleinen persönlichen Bemerkungen verknüpfte Fabian Zeller im Laufe des Konzertes die einzelnen Werke und gab somit Einblicke in seine Motivation, sich bei der Erarbeitung seiner Stücke mit so unterschiedlichen Musikrichtungen wie Klassik oder Techno auseinanderzusetzen und dabei zu improvisieren. „Ich konnte mich nie für einen Stil entscheiden“, erklärte Zeller, improvisierte im Stil des Gipsy Jazz und anschließend im Technostil das Stück Techno Hangover, ein wunderbares Werk, bei dem sämtliche Gitarrenteile einen Ton beifügten. Nach zehn Stücken verabschiedete sich Fabian Zeller von seinen Gästen mit den Worten: „Sie waren ein aufmerksames Publikum. Es war mir eine Freude und“ – mit Blick auf seinen Sigmaringer Musiklehrer Thomas Ciesla in der ersten Reihe – „ich hoffe Ihnen auch.“ Der lang anhaltende Applaus der Konzertbesucher beantwortete die Frage eindeutig zu seinen Gunsten. (weig)