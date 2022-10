Zweites Sigmaringer Nachhaltigkeitsforum

Der Krieg in der Ukraine und die Dürre in diesem Sommer zeigen überdeutlich, wie anfällig unsere Ernährungslage ist. Plötzlich sind auch wir auf der Nordhalbkugel von Nahrungsknappheit betroffen. Die Klimakrise wird diese Problematik in den nächsten Jahren noch verschärfen, schreibt die Hochschule Albstadt-Sigmaringen in einer Pressemitteilung.

Umso wichtiger ist es für die Verantwortlichen, dass die Vereinten Nationen bereits 2015 den weltweiten Kampf gegen Hunger und die Mangelernährung bei gleichzeitiger Verpflichtung zum nachhaltigen Konsum und zur nachhaltigen Produktion auf die Agenda gesetzt haben.

Im zweiten Nachhaltigkeitsforum in der Kreuzkirche Sigmaringen, das die Hochschule am Mittwoch, 19. Oktober, gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde Sigmaringen initiiert, soll der Frage nachgegangen werden, was Wissenschaft, Wirtschaft, Bürgergesellschaft, aber auch die Kirchen dazu beitragen können, dass Nahrung nachhaltig produziert und gerecht verteilt wird.

Auf dem Podium sitzen: Prof. Dr. Gertrud Winkler, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften, Ann-Kathrin Hartter, Brot für die Welt, Christoph Hiller, Frischemarkt Hiller, Fenja Gohl, Studentin, Lothar Braun-Keller, Landwirt, Leibertinger Biohöfe, die Moderation hat Michael Hescheler von der Schwäbischen Zeitung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten