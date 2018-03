Zweiter Versuch für das Funkenfeuer

Eine Premiere, die sicher keiner haben wollte, hat es am Sonntag beim mittlerweile 19. Funkenfeuer in Unterschmeien gegeben (die SZ berichtete). Nach mehr als einer Stunde ehrgeiziger Zündungsversuche mussten die Ledigen des Ortes, die den Funken bei wüstem Schneetreiben am Vortag aufgebaut hatten, letztendlich aufgeben. Deswegen wird am Sonntag ein erneuter Versuch gestartet

Es war wie verhext – vielleicht von der oberhalb des Funkens angebrachten Funkenhexe beeinflusst – aber der Funken wollte einfach nicht überspringen. Es blieb bei einem schwachen Aufflackern im Innern. Das gab es so noch nie. „Wir hatten sicher schon Feuer, die mal mehr und mal weniger stark gebrannt haben, aber dass unser Funken gar nicht brennt, hatten wir noch nie“, berichtet Roman Dreher, Vorstand der Ledigen, ziemlich enttäuscht.

Aber die Schneemassen beim Aufbau, die sich natürlich im Funken, vor allem in den Holzpaletten, festgesaugt hatten, machten ein Abbrennen unmöglich. Statt Funkenfeuer gab es nur Rauchzeichen. Selbst die Männer der freiwilligen Feuerwehr versuchten sich im Anzünden, obwohl sie ja eigentlich eher fürs Löschen zuständig sind.

Die Zuschauer nehmen es mit Humor

Die vielen Schaulustigen auf der Anhöhe nahmen es mit Humor. Die Kinder tobten durch den Schnee, während sich die Erwachsenen Glühwein und rote Wurst schmecken ließen und geduldig ausharrten. Als die ersten Gäste dann doch den Heimweg antraten, hatte man den Eindruck, dass sie sich fast freuten, nochmals zum Funkenfeuer kommen zu können.

„Lasst gut sein Jungs, wir sind gern nochmal dabei, dann bringt jeder noch ein paar trockene Scheite für den Notfall mit“, munterten sie die Ledigen auf. Denn auf alle Fälle wird es einen zweiten Versuch geben. „Am kommenden Sonntag gehen wir das Funkenfeuer nochmal an und dann hoffen wir sehr, dass es diesmal klappt“, schauen Roman Dreher und seine Jungs optimistisch nach vorn.

Bis dahin sollten sie vielleicht nochmal ein ernstes Wort mit der Funkenhexe reden.