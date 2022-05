Zweistündige Tour zum Stressabbau und zur Stärkung des Immunsystems

Die Tourist-Info Sigmaringen bietet für am Mittwoch, 8. Juni, eine Tour zum Waldbaden an. Beim Waldbaden, japanisch auch Shinrin Yoku genannt, geht es mit der Naturführerin Gerlinde Gruber um die bewusste Verbindung mit der Natur, um Achtsamkeit, Stressabbau und Stärkung des Immunsystems. Durch einfache Übungen auf dem Weg durch den Wald werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer die einzigartige Atmosphäre wahrnehmen und erkunden und so dem Alltag für eine Weile entfliehen. Die zweistündige Tour startet um 16 Uhr am Parkplatz „Sieben Kirschbäume“ in Sigmaringen und kostet 10 Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung mit Bezahlung vorab in der Tourist Info (Telefon 07571/106-224, Fürst-Wilhelm-Straße 15/ Rathausplatz) daher erforderlich.