Zweikampf ums Sigmaringer Rathaus

Man muss kein Hellseher sein, um einen Zweikampf um das Amt des Bürgermeisters vorherzusagen: In Wahrheit werden Thomas Schärer und Marcus Ehm das Rennen am 1. Juli unter sich ausmachen. Die anderen fünf Bewerber werden, das ist allein schon an ihrem Engagement im Wahlkampf abzulesen, mit dem Ausgang nichts zu tun haben. Zumal sie sich zu den Sigmaringer Herausforderungen inhaltlich bislang wenig bis gar nicht äußerten. Mit dem promovierten Juristen Marcus Ehm muss sich Schärer einem Herausforderer stellen, der die Gepflogenheiten im Städtle aus dem Effeff kennt. Das kann ein Nachteil sein, Ehm will seinen Stallgeruch aber als Vorteil nutzen. Der Herausforderer dürfte die Versäumnisse der vergangenen acht Jahre ansprechen, Schärer wird Rechenschaft ablegen müssen. Der Amtsinhaber will dagegen auf Kontinuität setzen: Wer ihn wählt, lässt sich auf keine Experimente ein, so seine Botschaft. Nun sind wir gespannt auf die inhaltliche Auseinandersetzung. Denn die Biografie ist das eine – entscheidend sein sollte die Vision des künftigen Bürgermeisters für Sigmaringen.