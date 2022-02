Zweijährige schließt sich in Auto ein

Eine Zweijährige, die sich auf einem Parkplatz in der Hauptstraße vor den Augen ihrer Mutter aus Versehen in einem Auto eingeschlossen hatte, hat am Sonntag gegen 16.30 Uhr Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Während die Feuerwehr zunächst versuchte, das Fahrzeug ohne Beschädigung zu öffnen, entschied sich die Kind vermutlich dazu, dass ihr das genügend Sonntagmittags-Unterhaltungsprogramm gewesen ist, und schaffte es, ein Fenster von innen zu öffnen. Das kleine Abenteuer überstand das Kind unverletzt.