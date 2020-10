Zwei Straßensperrungen in Sigmaringen fordern mehr Zeit

Umwege müssen die Laizer in den nächsten zwei Wochen auf sich nehmen. Seit Mittwoch ist die Römerstraße in Laiz gesperrt, vorausichtlich bis Samstag, 7. November. Darüber informiert die Stadt Sigmaringen. Die Umleitung erfolgt über die Winterlinger Straße, die Schmeier Straße, die Gorheimer Allee, die Laizer Straße und die Hauptstraße, genauso umgekehrt. Noch eine weitere Sperrung müssen die Sigmaringer seit Montag in Kauf nehmen: Ebenfalls bis voraussichtlich 7. November gesperrt ist der Franziskanerweg ab der Schmeier Straße bis zur Einmündung Sonnenhalde. Die Umleitung erfolgt über den Amselweg, die Sonnenhalde und umgekehrt. Die Einbahnstraßenregelung in der Sonnenhalde wird in diesem Zeitraum aufgehoben und ein Parkverbot in diesem Streckenabschnitt eingerichtet. Der Grund für die Sperrung sind Belagssanierungsarbeiten. Foto: Mareike Keiper