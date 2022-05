Zwei Sigmaringer Gymnasien kämpfen um Schüler.

In acht oder neun Jahren zum Abitur? In Sigmaringen stehen den Schülern alle Wege offen. Das Hohenzollern-Gymnasium und die Liebfrauenschule bieten den klassischen Weg in acht Jahren an. Wer sich ein Jahr länger Zeit nehmen möchte, hat dazu zwei Möglichkeiten: die beruflichen Gymnasien und das Aufbaugymnasium an der Liebfrauenschule. Ein klassisches G9-Gymnasium gibt es in Sigmaringen jedoch nicht.

Intensive Werbung

Im vergangenen Jahr warb die katholische Schule intensiv um Schüler fürs Aufbaugymnasium und sicherte Fünftklässlern zu, dass sie in der siebten Klasse aufs Aufbaugymnasium wechseln können. Die Werbung ist in diesen Wochen weniger plakativ ausgefallen. Warum? „Das war ein Entgegenkommen der Schule in Corona-Zeiten. Auf Dauer können wir nicht beliebig viele kleine Klassen machen“, sagt Schulleiter Gerald Eisen und führt finanzielle Gründe für die Entscheidung an.

Mehr G9, weniger G8

Die Aktion im vergangenen Jahr führte dazu, dass das klassische Gymnasium (G8) zugunsten des Aufbaugymnasiums Federn ließ. Eisen rechnet damit, dass es im Schuljahr 2023/24 (das sind die jetzigen fünften Klassen) und auch in den künftigen Jahren zwei siebte Klassen im Aufbaugymnasium und eine siebte Klasse im klassischen Gymnasium geben wird.

Mehr Anmeldungen am Lize

Die Perspektive G9 führt dazu, dass sich tendenziell mehr Schüler an der Liebfrauenschule anmelden. Aktuell haben sich rund 80 Schüler für die künftige Klasse 5 des Gymnasiums angemeldet, Eisen rechnet mit drei fünften Klassen.

Das sagt das HZG

Ebenfalls dreizügig wird das Hohenzollern-Gymnasium im kommenden Jahr werden. Schulleiter Martin Hoffmann berichtet von 65 Anmeldungen. Das ist eine Steigerung im Vergleich zu den beiden Vorjahren, in denen die Schule jeweils nur zwei fünfte Klassen bilden konnte.

Landesregierung will G8

Die Landesregierung hat kürzlich entschieden, dass Baden-Württemberg flächendeckend beim achtjährigen Gymnasium bleiben wird. Angesprochen auf das Aufbaugymnasium der Liebfrauenschule, sagt Schulleiter Hoffmann: „Wir befinden uns einerseits in einer gesunden Konkurrenzsituation, arbeiten aber in der Oberstufe eng zusammen.“

So läuft das Aufbaugymnasium

Das Aufbaugymnasium der Liebfrauenschule beginnt erst in Klasse 7. Es ist so, dass sowohl Schüler des Gymnasiums als auch der Realschule die Möglichkeit haben, ans Aufbaugymnasium zu wechseln. Die Schüler können zwar den Wechselwunsch äußern, aber am Ende muss die Schule zustimmen, ob sie den Wechsel mitträgt.

Ziel der Schule ist, die Schüler möglichst gleichmäßig auf die Klassen zu verteilen. Die Wahl zwischen dem Abitur in acht und neun Jahren erschwert die Planung.

Kritiker des Modells „Lize 9“ führen an, dass das Aufbaugymnasium kein klassisches G9 ist. Es werde ein Jahr eingeschoben und viel wiederholt. An reinen G9-Schulen wird durchgängig von Klasse 5 bis 13 das gymnasiale Niveau unterrichtet.