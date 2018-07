Zwei Schreiner aus Hohentengen liegen beim Wettbewerb vorn

Die neuen Gesellen des Schreinerhandwerks zeigen ab sofort ihre Gesellenstücke in der Regionaldirektion der Landesbank Kreissparkasse in Sigmaringen. Alljährlich gibt die Schreinerinnung im Landkreis Sigmaringen mit dieser Ausstellung einen Einblick in ihre Ausbildung. Das Herzstück der praktischen Prüfung ist das Gesellenstück. Von der Multifunktionswerkbank bis zum Barschrank ist alles dabei. Alle Interessierten sind eingeladen, die Gesellenstücke bis zum 27. Juli während den Öffnungszeiten der Landesbank Kreissparkasse von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr zu bestaunen.

Bei der offiziellen Eröffnung der Ausstellung gratulierte Stefan Braunschweig, der Obermeister der Schreinerinnung im Landkreis, zuallererst den 17 Schreinergesellen des Abschlussjahrgangs 2018 für ihre Leistung: „Die Gesellenstücke spiegeln das Ergebnis eurer Ausbildung wider: in Betrieb, Berufsschule, aber auch in der eigenen Fertigkeit und Kreativität.“

Von der Multifunktionswerkbank bis zum Barschrank ist bei den Ausstellungsstücken alles dabei. Diese Vielfalt griff Andreas Müller, Vertriebsdirektor der Landesbank Kreissparkasse, auf: „Ich beneide sie um ihre vielfältige Arbeit, bei der sie am Ende des Tages ein individuelles Werkstück präsentieren können. Bei uns ist es nur ein Stapel Papier.“ Seit über 35 Jahren findet in der Kundenhalle der Landesbank Kreissparkasse die Ausstellung statt.

Als Vertreter der Kreishandwerkerschaft gratulierte Siegmund Bauknecht, Kreishandwerksmeister, den Gesellinnen und Gesellen. Seit einigen Jahren werden die Gesellenstücke im Rahmen des Wettbewerbs „Die gute Form“ prämiert . Die diesjährigen Preisträger des Wettbewerbs sind: 1. Preis: Thomas Koschmieder, Schreinerei Matthias Reck, Hohentengen; 2. Preis: Tim Keller, Schreinerei Matthias Reck, Hohentengen; 3. Preis: Johannes Rauch, Ladenbau Gerhard König, Mengen.

Ihren Gesellenbrief erhalten die Handwerker bei der gemeinsamen Lehrabschlussfeier der Kreishandwerkerschaft im September.

Erstmals nahm dieses Jahr auch Landrätin Stefanie Bürkle an der Ausstellungseröffnung teil. Der Landkreis werde sich auch weiterhin für gute Rahmenbedingungen in der Schreinerausbildung einsetzen, kündigte sie an. „Wir haben sogar einen Schreiner in der Familie.“