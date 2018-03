Zwei Schilder sollen Dauerparker fernhalten

Das Parkproblem an der Schmeier Straße hat sich entspannt: Die Verkehrsbehörde des Landratsamts hat zwischen dem Franziskanerweg und dem Amselweg ein Parkverbot für mehr als vier Stunden erlassen. Wer an der Straße parken möchte, muss eine Damit ist die Schmeier Straße für die Zollschüler keine Option mehr. Der Inhaber der Bäckerei Schnitzer beklagt dagegen, dass der öffentliche Parkplatz unterhalb der Klosteranlage überwiegend von Zollschülern genutzt werde. Laut Stadtverwaltung ist das Problem bekannt. „Die Zollschule prüft momentan, ob sie Parkraum auf dem eigenen Gelände schaffen kann“, sagt der Leiter des Sigmaringer Ordnungsamts, Norbert Stärk.

Schilder zeigen Wirkung

Zwei Schilder stehen an der Schmeier Straße: Einmal Parkverbot, einmal Parken erlaubt. Wie passt das zusammen? Diese Schilderkombination ist in Sigmaringen so vermutlich einmalig. Grundsätzlich ist das Parken entlang der Schmeier Straße erlaubt, aber nicht länger als vier Stunden. Um Dauerparker fernzuhalten, muss unter der Windschutzscheibe eine Parkscheibe angebracht werden. Das Sigmaringer Ordnungsamt kontrolliert die Gorheimer Straße nun regelmäßig. Anwohner und regelmäßig vorbeikommende Autofahrer bestätigen gleichermaßen, dass die Schilderkombination die gewünschte Wirkung zeigt.

Die Verkehrsexperten haben die Schilderkombination bei einer Verkehrsschau entwickelt. Laut Norbert Stärk vom Sigmaringer Ordnungsamt handelt es sich um ein Provisorium. „Sobald sich die Situation entspannt, werden wir die Schilder wieder abbauen.“ Die Zollschule sucht nach einer dauerhaften Lösung für das Parkproblem. Laut Zollschulleiter Jürgen Andres habe er von der Stadt und dem Landkreis einen Brief erhalten, in dem um eine Lösung des Parkplatzproblems gebeten werde, dieser Brief liege nun bei der Generalzolldirektion zur Prüfung.

Helmut Schnitzer, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei in Gorheim, sieht die neuen Schilder zwiegespalten. Einerseits beobachtet er seit kurzem eine Entlastung der Parksituation, andererseits führt er dies auf diese normalen Schwankungen in Bezug auf die Unterrichtseinheiten der Zollschule zurück. Das Parkproblem besteht in den Augen Schnitzers trotz der Schilder. „Der öffentliche Parkplatz unterhalb des Gorheimer Klosters ist immer voll, die Mitarbeiter der Diözese müssen an der Straße parken. „Oberhalb der Gorheimer Quelle kann man schon parken, aber bei uns unten ist nach wie vor viel los.“ Seine Kunden seien relativ tolerant, obwohl 98 Prozent mit dem Auto kommen würden. „Jetzt, als so viel Schnee lag hatten wir schon Einbußen. Ich weiß aber nicht, ob das allein auf die Parksituation zurückzuführen ist“, sagt Schnitzer. „Um ehrlich zu sein, finde ich die Schilder etwas lächerlich. Vor Jahren, als es noch einen Kindergarten an der Schmeier Straße gab, haben wir Anwohner für einen Zebrastreifen gekämpft, damals hieß es, es handele sich um eine Kreisstraße, das könne man nicht ohne weiteres machen. Und jetzt wurden da plötzlich diese Schilder aufgestellt.“

Helmut Schnitzer bezweifelt es, dass die Schilder Wirkung zeigen. „Die Zollschüler stellen am Montag ihr Auto ab und bewegen es erst am Freitag wieder.“ Seinen Kunden empfehle er, sich für kurze Zeit hinter die Autos der Zollschüler auf dem öffentlichen Parkplatz zu stellen. „Es ist eine Frechheit, dass die Zollschule den Parkplatz so beschlagnahmt. Ich verstehe nicht, warum die Zollschüler nicht beim Stadion parken, das wäre kein längerer Fußweg“, sagt der Bäcker. „Zudem ist der Parkplatz größer“, sagt Schnitzer. Dann hätten die Mitarbeiter der Diözese eine Parkmöglichkeit – und seine Kunden auch.