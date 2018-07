Zwei Romantiker freuen sich über ein Ständchen

Schüler der städtischen Musikschule haben ein Jubiläumskonzert zum 200. Geburtstag von Robert Schumann und Frédéric Chopin vor zahlreichen Zuhörern im evangelischen Gemeindehaus gegeben. Die beiden Romantiker hätten an den anspruchsvollen Darbietungen der jungen Musiker bestimmt ihre Freude gehabt.

Laura Nahlik, Carolina Vogeser und Marina Jardiné spielten zunächst auf der Violine das „Schnitterliedchen“ aus dem Album für die Jugend von Schumann und erhielten für ihren Beitrag viel Applaus. „Du meine Seele, du mein Herz“ sang Rebekka Sirikow das melancholische Lied „Widmung“ und Vivian Briesemeister sang in klarer Sopranstimme „Ich sende einen Gruß wie Frühlingkosen“. Aus dem Werk „Aus den östlichen Rosen“ und zusammen mit Johanna Kofler erweckten die Sängerinnen das Lied „Wenn ich ein Vöglein wär“ zu neuem Leben. Die Naturverbundenheit der Romantiker spiegelte sich auch in den Liedvorträgen „Frühlingsnacht“ von Sopranistin Martin Kauffmann und ihren Mitschülern Yessica Greiner und Nina Gsänger, die mit dem düsteren Treiben der Hexe Lorelei im Lied „Waldesgespräch“ das Publikum bestens unterhielten.

Mit dem nicht ganz einfachen Stück „O Sonnenschein“ zeigte Theresa Kübler auf der Violine ihr musikalisches Können, und äußerst beschwingt ging es nach den leidenschaftlichen Liedern mit Miles Stötzner am Klavier weiter, der die Stücke „Haschemann“ und „Ritter vom Steckenpferd“ souverän meisterte, ebenso wie Katja Wessinger, die für die Zuhörer „Arabesque“ spielte. Dass in einer Blockflöte einiges steckt, bewies Martin Schill mit den „Variationen über non piu mesta“.

Kleine Virtuosin

Als kleine Virtuosin an den schwarz-weißen Tasten zeigte sich die junge Klavierspielerin Isabell Boll, die mit „Polonaise g-moll“ dem Geburtstagskind Chopin musikalisch gratulierte und noch einmal, gemeinsam mit Viktoria Boll an der Violine eine heiter-beschwingte „Mazurka“ darbot. Lisa Mitschak interpretierte die „Nocturne e-Moll“ mit ihrer geschmeidigen Melodik mit feinen Koloraturen am Klavier, und auch Stefan Armbruster überzeugte am Klavier mit dem „Regentropfen-Prelude“. Ein Meister des Gefühlsausdrucks beschloss das Jubiläumskonzert. Peter Mayer lockte der „Ballade f-Dur“ alle Emotionen heraus und setzte darüber hinaus musikalische Akzente mit seinem Klavierspiel. (uka)