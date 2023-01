Zwei Premieren in der Pfarrgemeinde St. Fidelis Sigmaringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich zwei Premieren hat es in St. Fidelis am Sonntag, 15. Januar, gegeben: In den Räumlichkeiten des Familienzentrums fand ein faires Frühstück statt. Außerdem wurde im Gottesdienst ein vierköpfiges Frauenteam beauftragt, das die Wortgottesfeiern zukünftig leiten wird.

Das Frühstück wurde vom Team der Pfarrgemeinde „Begegnung und Kirchenkaffee“ veranstaltet, initiiert und vorbereitet durch Doris Neusch und Hilda Stösser. Es war ein Frühstück entsprechend den Kriterien von fair.nah.logisch. Das bedeutet: Die Lebensmittel wurden ausschließlich auf dem Wochenmarkt, im Weltladen und im Unverpacktladen eingekauft, die Eier direkt vom Bauernhof geholt, Getränkereserven der Pfarrgemeinde wurden aufgebraucht. Es war so kalkuliert, dass wenige Reste übrig blieben. Diese wurden im Anschluss verwertet. Rund 40 Gäste nahmen das Angebot an, über Familien mit Kindern bis zu Senioren, nicht nur aus der Pfarrgemeinde St. Fidelis sondern aus der gesamten Seelsorgeeinheit. Die Aktion wurde bezuschusst und geht zurück auf eine Initiative der Erzdiözese Freiburg. Mehrere Verantwortliche der fair.nah.logisch-Gruppe aus der Region nahmen am Frühstück teil. Nebst einer Schautafel mit Dokumentationsmaterial und einem Kurzfilm informierte Hermann Brodmann über Ziele und Verlauf des Projekts, in dessen Mittelpunkt „ein verantwortungsvoller Umgang mit der Schöpfung Gottes“ steht sowie „die Einhaltung der Rechte aller Menschen“.

Ebenfalls ein Novum für die Pfarrgemeinde St. Fidelis war der Gottesdienst im Anschluss, der von vier Frauen gleichzeitig geleitet wurde. Pfarrer Ekkehard Baumgartner und Diakon Werner Knubben beauftragten Hilda Stösser, Theresia Kuhn, Andrea Wagner und Steffi Bregenzer zu ihrer neuen Aufgabe. Sie werden künftig Wortgottesdienste und Andachten vor Ort gestalten. Die neuen Wortgottesdienstleiterinnen baten in den Fürbitten um Gottes Beistand: „Sei bei allen Menschen, die in diesem neuen Jahr vor schwierigen Entscheidungen stehen, ob in der Politik oder in unserem Alltag, damit sie diese im Sinne der Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung der Schöpfung treffen. Erneuere auch deine Kirche – und fange bei mir an.“ Im Zuge der Kirchenentwicklung 2030 der Erzdiözese Freiburg sind diese zwei Neuerungen beispielgebend dafür, die Kirche vor Ort lebendig und vielfältig zu erhalten.