Zwei neue Geschäfte an der Antonstraße

In die Antonstraße 10, wo früher das Sigmaringer Reisebüro untergebracht war, ist die Zeitarbeitsfirma „Jobhelden“ eingezogen, die kürzlich ihre Niederlassung in Sigmaringen eröffnet hat. Hauptsitz der Firma mit sechs Mitarbeitern ist in Göppingen. Seit 2013 gibt es das inhabergeführte Unternehmen.

Niederlassungsleiter Dominik Kümmerle kommt aus Göppingen und hat in Sigmaringen BWL studiert. Jobhelden hat sich auf Resourcenvermittlung- und Beratung spezialisiert, erzählt er, im gewerblichen, kaufmännischen, technischen und pflegerischen Bereich. „Wir übernehmen für Unternehmen das Recruiting der Fachkräfte – vom Hilfsarbeiter bis zum Ingenieur“, erklärt Kümmerle. Eine Niederlassung in Sigmaringen sei vielversprechend, weil hier viele Firmen ansässig seien. „Der Hochschulstandort bietet natürlich obendrein Potenzial“, so Kümmerle. Er arbeitet zunächst allein in Sigmaringen.

Schräg gegenüber zieht in das ehemalige Thaimassage-Studio (dieses ist ein Haus weiter gezogen) ein Tattoo-Studio namens „Barbar Ink“ ein. Am Freitag wurde Eröffnung gefeiert, heute beginnt die Arbeit. Inhaber Mehmet Yilmaz arbeitet mit zwei Tätowierern zusammen. Er selbst hat Technischer Zeichner gelernt, hat sich aber auf das Stechen von Mandalas und Dotwork spezialisiert. Da es in Sigmaringen bislang nur ein Studio gibt, sieht Yilmaz gute Chancen für sein Geschäft. Bislang betreibt er in Salem bereits ein Studio und eine Shisha-Bar. Yilmaz ist im Raum Sigmaringen aufgewachsen, nun kehrt er als Geschäftsmann in seine alte Heimat zurück.