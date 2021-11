Zwei mobile Impfteams kommen in den Kreis Sigmaringen

Ab Mittwoch, 24. November, wird ein mobiles Impfteam ausschließlich die Ärzteschaft bei den Impfungen im Kreis Sigmaringen unterstützen. Das teilt das Landratsamt mit. Ab Dezember soll ein zweites mobiles Impfteam für den Landkreis Sigmaringen dazukommen.

Das erste mobile Impfteam werde ab dem 24. November an sechs Tagen in der Woche ausschließlich im Kreis Sigmaringen eingesetzt, schreibt Fabian Oswald, stellvertretender Pressesprecher des Landratsamts. Die Kreisverwaltung befinde sich derzeit noch in Abstimmung mit dem Sozialministerium sowie den Städten und Gemeinden, um weitere mobile Impfeinheiten in den Einsatz zu bringen. „Im Dezember wird mindestens ein weiteres mobiles Impfteam hinzukommen“, so Oswald.

Mit einer Impfquote von aktuell 59,4 Prozent im Landkreis Sigmaringen ist das Virus nicht zu bändigen. Landrätin Stefanie Bürkle

Angesichts der stagnierenden Impfquote im Landkreis verdeutlicht Landrätin Stefanie Bürkle die Notwendigkeit der zusätzlichen Einrichtung von weiteren Impfmöglichkeiten: „Wir sind froh um die gestiegene Nachfrage an Impfungen, denn mit einer Impfquote von aktuell 59,4 Prozent im Landkreis Sigmaringen ist das Virus nicht zu bändigen. Die steigenden Infektionszahlen, die sich immer weiter zuspitzende Situation in den Kliniken und die wieder zunehmenden Todesfälle führen uns dies deutlich vor Augen.“

Gesundheitsamtsleiterin: Ungeimpfte sind Treiber der Pandemie

Die Leiterin des Gesundheitsamtes Frau Dr. med. Haag-Milz zeigt auf, dass die Infektionszahlen im Landkreis Sigmaringen exponentiell zunehmen: „Von September auf Oktober haben sich die PCR-bestätigten Infektionsfälle von 597 auf 1.230 innerhalb eines Monats verdoppelt, Tendenz weiter steigend. So wurden im Gesundheitsamt im November bereits rund 1.800 Infektionsfälle registriert. Das steigende Infektionsgeschehen führt auch dazu, dass die Zahl der Impfdurchbrüche zunimmt. Jedoch machen die Zahlen auch deutlich, dass die nicht immunisierten Personen die Haupttreiber der 4. Welle sind. Der Anteil der Infizierten ohne vollständigen Impfschutz liegt zwischen 70 und 80 Prozent.“

„Leider wurden dem Gesundheitsamt seit dem 20. Oktober 2021 insgesamt 15 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Das Alter der Verstorbenen liegt zwischen 60 und 90 Jahren. Die unter 80-jährigen Verstorbenen waren nahezu alle ungeimpft. Zu beobachten ist, dass das Immunsystem bei hochaltrigen Menschen weniger gut auf die Impfungen reagiert und daher hier leider auch Todesfälle vollständig geimpfter Personen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu verzeichnen sind. Aus diesem Grund empfiehlt es sich für diesen Personenkreis umso mehr, die Möglichkeit einer ’Booster-Impfung’ wahrzunehmen.“ so die Leiterin des Gesundheitsamtes.

Ehemalige Leitung des Impfzentrums reaktiviert

Um dem gestiegenen Bedarf wieder nachzukommen und die niedergelassene Ärzteschaft bei ihrer Aufgabe der Impfungen zu unterstützen, wurde der frühere Leiter des Kreisimpfzentrums Willi Römpp mit seinem eingespielten Team um Prof. Dr. Franz Konrad reaktiviert. Sie werden in den nächsten Wochen mit dem mobilen Impfteam an den folgenden Stationen Halt machen:

Mittwoch, 24. November 2021: Bingen Sandbühlhalle, Römerstr. 30

Donnerstag, 25. November 2021: Bad Saulgau, Stadthalle, Schützenstr. 57

Freitag, 26. November 2021: Bad Saulgau, Stadthalle, Schützenstr. 57

Samstag, 27. November 2021: Sigmaringen, Landratsamt, Leopoldstraße 4

Montag, 29. November 2021: Ostrach, Buchbühlhalle, Altshauser Str. 9

Dienstag, 30. November 2021: Scheer, Stadthalle, Jahnstr. 12

Mittwoch, 1. Dezember 2021: Stetten am kalten Markt, Alemannenhalle, Jahnstr. 11

Donnerstag, 2. Dezember 2021: Sigmaringendorf, Donau Lauchert Halle, Lauchertbühl 9

Freitag, 3. Dezember 2021: Pfullendorf, Stadthalle, Jakobsweg 2

Samstag, 4. Dezember 2021: Sigmaringen, Landratsamt, Leopoldstraße 4

Weitere Termine sind derzeit in der Abstimmung und werden wieder rechtzeitig kommuniziert.

Termine in den Städten und Gemeinden

Um dem aktuellen Andrang bestmöglich nachzukommen und Wartezeiten möglichst zu vermeiden,sollen zunächst für den Großteil der Impfungen Termine vergeben werden. Wo man sich für die Termine in den einzelnen Städten und Gemeinden melden kann, kommunizieren die Städte und Gemeinden ab Montag selbst über deren Homepages oder auch über die nächsten Ausgaben der jeweiligen Mitteilungsblätter.

Samstagstermine im Landratsamt Sigmaringen

Für die Vergabe von Terminen im Landratsamt Sigmaringen wird eine Hotline eingerichtet, die jeweils in der Woche vor dem jeweiligen Impfsamstag im Landratsamt von Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr Termine vergibt. Ab Dienstag wird die Hotline 07571/102 6465 erreichbar sein. Außerhalb der Zeiten zur Terminvergabe im Landratsamt oder wenn die Terminliste für den jeweiligen Samstag voll ist, wird eine Bandansage erklingen.

Keine Impfgarantie für kurzentschlossene Impfwillige

Grundsätzlich können auch kurzentschlossene Impfwillige ohne Termin geimpft werden, allerdings sind dann Wartezeiten einzuplanen. Sollte der Andrang von nicht angemeldeten Impfwilligen zu hoch sein, müssten diese auf andere Termine verwiesen werden.

Wichtige Hinweise zu den mobilen Impfaktionen

Möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen/ Boosterimpfungen. Es wird in erster Linie der Impfstoff von Biontech verimpft. Der Moderna-Impfstoff wird nur bei Zweit- oder Boosterimpfungen verimpft, wenn die Erstimpfung damit durchgeführt wurde. Geimpft werden können alle Personen ab 12 Jahren mit für die Altersgruppe zulässigen Impfstoffen. Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur in Begleitung und mit Einverständnis eines Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Mitgebracht werden muss neben einer FFP2-Maske ein gültiger Personalausweis / Lichtbildausweis, die Versichertenkarte (Krankenkassenkarte) und wenn vorhanden der Impfpass.

Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet die Kreisverwaltung, bei Erstimpfungen und Boosterimpfungen die Vorabregistrierung bereits zuhause vorzunehmen. Das Formular ist unter www.impfen-bw.de/#/vorabregistrierung verfügbar. Weitere Inforamtionen zum Thema gibt es unter www.landkreis-sigmaringen.de/impfen