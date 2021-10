Zwei maskierte Täter rauben Mann aus

Ein 21-jähriger Mann ist am Samstag in der Bahnunterführung ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, Bargeld sollen zwischen 14.30 und 15 Uhr zwei dunkel gekleidete und maskierte Täter den 21-jährigen Geschädigten festgehalten und Bargeld in Höhe eines hohen einstelligen Euro Betrages aus dessen Geldbeutel entnommen haben. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 in Verbindung zu setzen.