Zwei Männer verwüsten Flüchtlingsheim

Wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen zwei 21- und 19-jährige Asylbewerber, die in der Nacht auf Freitag gegen 3.15 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft an der Zeppelinstraße randaliert und dabei einen Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht haben sollen. Die beiden stark alkoholisierten Tatverdächtigen sollen die Küche und Sanitärzellen massiv beschädigt, Scheibenglas zerstört und die Küche unter Wasser gesetzt haben. Zudem warfen sie laut Polizei Stühle und Mülleimer durch Fenster und zerschlugen Möbel. Da sich beide Männer den polizeilichen Maßnahmen massiv widersetzten, mussten sie auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen werden.