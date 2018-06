Zwei Männer stehlen Rucksack und Sporttasche

Eine Sporttasche und einen Fila-Tarnfleckrucksack im Gesamtwert von etwa 300 Euro haben am Montag kurz vor 18 Uhr zwei unbekannte, schwarzafrikanische Täter einem 20-Jährigen auf dem Radweg vor der Nepomukbrücke in der Fürst-Wilhelm-Straße gestohlen. Das teilt die Polizei mit. In der Sporttasche befanden sich Badeutensilien, in dem Rucksack neben Schulsachen auch ein Tabellenbuch für die Metallbauausbildung. Der Geschädigte beschrieb einen der geflüchteten Männer als dunkel bekleidet, etwa 1,75 Meter groß, schlank aber muskulös und im Alter zwischen 23 und 24 Jahren mit einem auffallenden Kurzhaarschnitt, mit seitlich abrasierten Haaren. Der zweite gleichaltrige Täter war eher schmächtig, zwischen 160 und 175 Zentimetern groß, trug einen schwarzen Mantel, schwarze Hose und auffallend pinke Turnschuhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern, oder zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.