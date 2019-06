Zu einer Rangelei ist es am Dienstag gegen 18 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft in der Georg-Zimmerer-Straße in Sigmaringen gekommen. Dabei verletzten sich ein 31-Jähriger und ein 33-Jähriger gegenseitig leicht. Das teilt die Polizei mit. Erst durch das Eingreifen von Polizeibeamten konnten die Kontrahenten getrennt und die Auseinandersetzung beendet werden.