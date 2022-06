Zwei LIZE-Köchinnen in den Ruhestand verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Liebfrauenschule verabschiedet schweren Herzens zwei Köchinnen in den wohlverdienten Ruhestand, die fast ein halbes Jahrhundert lang die hauswirtschaftlichen Veränderungen und schulischen Entwicklungen begleitet und mitgetragen haben. Tagtäglich sorgten sie für das leibliche Wohl von Schülern und Lehrern im Hause und sorgten mit ihrem unermüdlichen Engagement dafür, dass sich Groß und Klein in der schuleigenen Mensa wohlfühlten. 47 Jahre lang war Cordula De Temple am Lize tätig. Mit ihrem rauen, aber sehr herzlichen Charme wurde sie von den Schülern geschätzt und galt stets als guter Geist in der Küche. Magret Hafner war 48 Dienstjahre lang kreative Ideengeberin in der LIZE-Küche. Nie ließ sie ein Kind hungrig aus der Mensa gehen. Diese unbedingte Hilfsbereitschaft machte sie bei den Schülern so beliebt. Die Schulgemeinschaft verabschiedete beide Frauen in kleinem, aber würdigem Rahmen und wünscht ihnen für ihren Ruhestand alles Gute.