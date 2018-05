Zwei Jugendliche trinken zu viel

Eine am Donnerstagnachmittag gerufene Krankenwagenbesatzung hat Unterstützung durch die Polizei angefordert, nachdem ein betrunkenes Mädchen nicht in der Lage war, ihre Personalien anzugeben. Die 14-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Über den von einer Freundin mitgeteilten Namen konnten schließlich die Eltern verständigt werden. Auch bei der Einlieferung eines 16-Jährigen, der am Vormittag zu sehr dem Alkohol zugesprochen hatte, musste die Polizei den Rettungsdienst unterstützen.