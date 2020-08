Zwei Golfprofis machen Halt in Sigmaringen

Der Golfplatz des Golfclubs Sigmaringen scheint sich zu einem Geheimtipp für Golfprofis zu etablieren, wie die Besuche zweier Profis zeigen. Nachdem in der Wochenmitte Marcel Siem eine Trainingseinheit auf dem Platz in Inzigkofen absolvierte, machte auch Profi-Tourspieler Michael Hirmer dort einen Stopp, wie der Golfclub in einer Pressemitteilung berichtet. Er zeigte den Jugendlichen des Clubs, wie er trainiert, sich auf eine Turnierrunde vorbereitet und gab auch einen Teil seines Repertoies zum Besten, zum Beispiel Schläge aus dem Sandbunker mit und ohne Spin.

Bereitwillig und für alle verständlich beantworteten er und seine Managerin Dutzende von Fragen der Kinder und Eltern, gaben Tipps zum Spiel und Trainingsablauf und zum Abschluss konnten sich alle Interessierten in einem Zielgenauigkeits-Wettbewerb auf 50 und 70 Meter Distanz mit dem Jungprofi messen. Den hieraus erzielten Erlös spendete Hirmer an die Jugendkasse des Golfclub Sigmaringen. Die wenigen Herausforderer, die gegen ihn gewannen, erhielten je ein Paket Golfbälle.

Am Folgetag hatte Finn Langenbach aus dem Jugendteam des Golfclub Sigmaringen das große Los gezogen: Er durfte aufgrund seiner Trainingsleistungen in den vergangenen Monaten im Team mit dem Profi ein Viererturnier spielen. Jeweils abwechselnd wurde der Ball von den Spielern in 26 Zweier-Teams über 18 Loch gespielt. Finn und Hirmer trugen den Sieg davon, dicht gefolgt von Monika und Renate Fecht.

In der Handicapklasse B setzten sich auf Rang eins Dominique und Dieter Ziehler im Stechen gegen Ursula und Hubert Hug durch.

Auf die Frage, was den Platz in Sigmaringen für beiden Profis so interessant mache und von anderen abhebe, erklärten die professionellen Golfspieler in der Pressemitteilung, dass es die Platzarchitektur und die Platzpflege sind, vor allem aber die schnellen und spurtreuen Grüns, die mit internationalen Turnierstandards vergleichbar seien.

Der Golfclub Sigmaringen plant nun weitere, ähnliche Aktionen, um noch mehr Jugendliche und Erwachsene für den Golfsport zu begeistern.