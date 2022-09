Zwei Frauen bauen das neue „Hospiz Johannes“ in Sigmaringen auf

Mit einem bunten Rahmenprogramm öffnet das neue Hospiz Johannes in der Bittelschießer Straße 21 in Sigmaringen am 9. Oktober seine Türen. Nach einem geistlichen Impuls im „Raum der Stille“, der von der Musikschule Sigmaringen musikalisch umrahmt wird, geben die Mitarbeiterinnen aus der Pflege und Hauswirtschaft den Besuchern zwischen 10 und 17 Uhr Einblicke in die neuen Räumlichkeiten und stehen für Fragen persönlich zur Verfügung. Neben dem Förderverein Hospiz Johannes werden unterschiedliche Gruppen und Dienste, die zur palliativen Versorgung des Landkreises Sigmaringen und des Zollernalbkreises gehören, an Informationsständen über ihre Arbeit berichten. Zusammen mit den jüngsten Besuchern werden die Kinderhospizgruppen beider Landkreise einen „Mutstein“ malerisch gestalten und der „Letzte Wünschewagen“ aus Ludwigsburg kommt vor Ort und informiert über sein Wirken. Für das leibliche Wohl werden die Oberministranten von Fidelis, der Elternbeirat des Fidelis Kindergartens sowie die Narrenzunft Bingen sorgen.