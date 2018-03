Zwei Brüder und ihr Großvater legen gemeinsam das Sportabzeichen ab

Im vergangenen Jahr haben 46 Teilnehmer im Alter von sechs bis 82 Jahren das Deutsche Sportabzeichen in verschiedenen Disziplinen im Sandbühlstadion und im Freibad erfolgreich abgelegt. Im Gasthof Zoller-Hof wurde den Kindern und Erwachsenen ihr sportliches Ehrenzeichen verliehen.

Gert Rottmann, im Turnerbund Sigmaringen der Verantwortliche der Abteilung Sportabzeichen, freute sich besonders über die vielen Kinder, die gespannt auf den einzigen Tagesordnungspunkt der Sitzung, die Verleihung der Urkunden und Medaillen, warteten.

Der Vorsitzende Bernhard Starek richtete seine Dankesworte an die Prüfer, ohne deren uneigennützigen und unentgeltlichen Einsatz die Abnahme der Sportabzeichen nicht zu leisten gewesen wäre. Erfreut stellte er mit Pia Weber-Engerisser eine weitere Prüferin vor, die im vergangenen Jahr in Meßkirch in einem eintägigen Lehrgang die Prüferlizenz erworben hatte. Sie verstärkt das Abnahmeteam, dem Marianne Ardita, Heinrich Grabowski, Hans Dieter Maull, Doris Müller und Gerhard Müller angehören.

Dem sechsjährigen Benni Schlewek war die Freude über seine Silbermedaille anzusehen, da er zum ersten Mal beim Ausdauerlauf, Weitsprung und Koordinationssprung antrat und so mit dem großen Bruder Maximilian und dem Großvater Franz-Josef Minihoffer gleichzog. Eine besonders große Urkunde überreichte Rottmann den Familien Harter, Lück, Minihoffer/Schlewek und Wentz, die in unterschiedlichen Familienkonstellationen das Sportabzeichen gemeinsam abgelegt hatten. Auch Brunhilde Günther, Bernhard Boll und Dr Volker Langlotz wurden besonders geehrt, legten doch Günther und Boll 40 Mal und Langlotz 35 Mal das Sportabzeichen in Gold ab.

Die Namen der Sportler im Einzelnen

Die erfolgreichen Mädchen und Jungen waren Elina Fleisch, Luana Mattes, Niklas Günter, Franz Harter, Ludwig Harter, Raphael Kraus, Dario Mattes und Jannik Schönfeld (Gold), Verena Reisacher, Rebekka Lück, Philipp Reisacher, Benni Schlewek und Maximilian Schlewek (Silber), Julia Wetzel und Marius Fleisch (Bronze).

Bei den Erwachsenen waren es Marianne Ardita, Brunhilde Günther, Ingrid Hofelich, Kerstin Lück, Martina Wentz, Daniela Fleisch, Petra Harter, Martina Huthmacher, Doris Müller, Ingrid Riester, Ursula Schluder, Pia Weber-Engerisser, Tanja Wentz, Dr Herbert Adler, Heinrich Grabowski, Michael Kühn, Gerhard Lochmann, Hans Dieter Maull, Franz-Josef Minihoffer, Hartmut Wentz, Bernhard Boll, Joachim Keller, Dr Volker Langlotz, Philipp Lück und Bernhard Sauter (Gold), Danny Schlewek, Sandra Walter-Mattes, Bernhard Harter, Matthias Hahn, Michael Merz (Silber) und Julia Müller (Bronze).

„Sehen wir uns nächsten Sommer wieder auf dem Sportplatz?“ Gert Rottmanns Schlussbemerkung beantwortete Ursula Schluder, die zum 43. Mal das Sportabzeichen abgelegt hatte, lapidar mit einem kleinen Lächeln: „Ich glaub schon!“