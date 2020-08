Zwei Autos müssen auf den Schrottplatz

An der Auffahrt zur B 313, Höhe Brauerei, hat eine 56-jährige Honda-Fahrerin am Montag die Vorfahrt eines BMW-Fahrers genommen. Durch den Zusammenstoß entstand nach Polizeiangaben an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden von jeweils rund 6000 Euro. Die Autofahrerin hielt gegen 11.30 Uhr zunächst ordnungsgemäß an der Stopp-Stelle an. Danach fuhr sie auf die B 313 ein und übersah dabei vermutlich den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 39-jährigen BMW-Fahrer. Der Honda traf den BMW im hinteren linken Bereich des Kotflügels. Infolgedessen geriet der BMW ins Schleudern und kam nach einer 120-Grad-Drehung zum Stehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand nur Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.