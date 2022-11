Zusteller unserer Zeitung schwebt nach Sturz in Lebensgefahr

Seit Polizisten und ein Notfallseelsorger am frühen Montagmorgen vor ihrer Haustüre im Wohngebiet Ziegelesch standen, drehen sich die Uhren für die Familie anders. Die Beamten überbrachten der Frau die Nachricht, dass ihr Mann sich bei einem Fahrradunfall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen habe.

Auf dem Weg zur Arbeit ist der 60-jährige Zusteller der „Schwäbischen Zeitung“ vom Fahrrad gestürzt. Bevor er bei seinem Arbeitgeber in Sigmaringendorf anfängt, stellt der Mann in Inzigkofen Zeitungen aus. Als er am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr die Hohenzollernstraße entlang in Richtung Sigmaringendorf fuhr, war die Zustellarbeit bereits erledigt.

Tier ins Fahrrad gelaufen

Kurz nach der Abzweigung in die Friedrich-Liszt-Straße beim Toom-Baumarkt stürzte der Mann vom Fahrrad. Laut Polizei ist die Ursache für den Fahrradunfall ungeklärt, eine Nachfrage unserer Zeitung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums ergab am Mittwoch nichts Neues.

Am Krankenbett sagte der schwerverletzte Mann seiner Frau, dass ihm ein Tier ins Fahrrad gelaufen sei. „Er spricht sehr undeutlich, aber das konnte ich verstehen“, sagt die Frau, die ebenfalls als Zustellerin für unseren Verlag arbeitet.

Opfer trägt Kopfverletzung und Knochenbrüche davon

Ihrem Mann gehe es unverändert schlecht. Er trug bei dem Fahrradunfall einen Schädelbruch davon, der eine Hirnblutung und weitere schwer Kopfverletzungen nach sich zog. Zudem mehrere Knochenbrüche an Rippen und Schulter. Der 60-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, wird auf der Intensivstation des SRH-Krankenhauses versorgt, ist aber bei Bewusstsein.

„Gott sei Dank hat ein Lastwagenfahrer meinen Mann schnell gefunden“, erzählt seine Ehefrau. Wenige Minuten nach dem Unfall fand ein herannahender Lastwagen-Fahrer den Mann auf der Fahrbahn liegend. Er alarmierte den Rettungsdienst, der den Mann ins Krankenhaus brachte. Laut dem Polizeibericht kämpft der Mann um sein Leben.