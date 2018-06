Zuschauer erlebenFeuerzirkus

Morgen Abend um 18 Uhr findet auf der Sigmaringer Eisbahn die Feuershow „Circus of Fire“ des Sigmaringer Kinderheims Haus Nazareth statt. Die Zuschauer erwartet eine furiose Akrobatik und sorgfältig choreografierte Feuereffekte. Eine Feuershow mit Kindern und Jugendlichen in dieser Form ist außergewöhnlich und bundesweit einmalig. Denn die Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren trainieren in vielen Einzelproben und einmal wöchentlich zusammen den Umgang mit brennenden Seilen, Keulen oder Reifen. „Für unsere Kinder und ihr Selbstwertempfinden ist es ein ganz besonderes Erlebnis, im Rampenlicht einer Bühne zu stehen“, sagt Daniel Hahn, Leiter des Feuerzirkus. Effektvoll in Szene gesetzt wird die Show durch stampfende Technobeats, Nebelmaschinen und Pyrotechnik.