Zusammenstoß: Rollerfahrer kommt in den Gegenverkehr und verletzt sich schwer

Ein 16-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr mit einem entgegenkommenden PKW zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, erlitt er dabei schwere Verletzungen. Der 16-Jährige fuhr von Gutenstein kommend die Landesstraße L 277 in Fahrtrichtung Sigmaringen und geriet in einer Rechtskurve aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr.

Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Sigmaringen. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Durch den Unfall erlitt der Autofahrer einen Schock und musste ebenfalls im Krankenhaus Sigmaringen behandelt werden. An PKW und Motorrad entstand Sachschaden von etwa 9000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.