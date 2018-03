Zusammenstoß wegen Schneeglätte

Zwei leicht verletzte Personen und rund 10 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 9.30 Uhr auf der B 32 zwischen Jungnau und dem Nollhof. Ein 21-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Nollhof gefahren und nach Polizeiangaben zu Beginn einer Linkskurve an einer Steigung aufgrund der Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten, er übersteuerte sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zur Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Ford. Sowohl der Lenker des VW als auch die 45-jährige Fahrerin des Ford wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.