Zurück in die 1980er

Kartenbestellung bei der Buchhandlung Rabe vor Ort in Sigmaringen oder telefonisch unter der Nummer 07571/522 96 sowie online bei www.reservix.de und bei der Ticket-Hotline 01806/70 07 33. Karten kosten zwischen 20 und 25 Euro, für Mitglieder der Kuku zwischen 18 und 23 Euro und für Schüler und Studenten zwischen 8 und 10 Euro. Ein Kuku-Abo 2022 für vier Veranstaltungen kostet 100 Euro, für Mitglieder 80 Euro.

Die Sigmaringer Gesellschaft für Kunst und Kultur (Kuku) veranstaltet am Dienstag, 8. März, um 20 Uhr in der Stadthalle ein inszeniertes Konzert von Christoph Roos (Text) und Jörg Wockenfuß (Musik). Unter dem Titel „Irgendwie.Irgendwo.Irgendwann“ versprechen die Veranstalter einen musikalischen Abend aus der bunten Zeit der „Neuen Deutschen Welle“. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Im Angebot einschlägiger Faschingsausstatter ist der 1980er-Look allgegenwärtig: knallbunte Leggings, Schweißbänder, Ballonseide in Neon-Farben, dunkle Sonnenbrille, die passende Föhnfrisur oder eine Vokuhila-Perücke. Irgendwie, irgendwo, irgendwann wollten alle, die damals dabei waren, nur Spaß, kamen modisch im Tretboot in Seenot und träumten davon, was sie machen würden, wenn sie König von Deutschland wären. Die Musik und Alltagskultur dieser grellen Zeit wecken Gefühle von Nostalgie, bewirken Schmunzeln und manchmal auch Anwandlungen von Fremdscham.

Während Anfang der 1980er-Jahre die „Neue Deutsche Welle“ auch die Schlagerbühne der ZDF-Hitsparade eines Dieter Thomas Heck durcheinanderwirbelte, spielte sich die große Politik noch in Bonn ab, wo Helmut Kohls Kindern im Kanzlerbungalow zur Übernachtung oft nur die Luftmatratzen blieben. Derweil wurden nebenan Fragen von weltpolitischer Tragweite entschieden. Die kleine große Welt der alten BRD.

Das inszenierte Konzert bringt beides zusammen. Politik der Bonner Bühne und die Musik, deren Message vor allem in der Sprache lag: Auch Deutsch eignet sich für coolen Pop. Die musikalische Welle wuchs zu Tsunami-Ausmaß und schwappte 1983 mit Nena und Trio bis nach Amerika – und ebbte genau so schnell wieder ab. Was blieb? Vielleicht ist es diese Frage, zu deren Beantwortung die Zuschauer eingeladen werden. Auf jeden Fall wird es knallbunt „in hundert schicken Farben“. Und es wird ein Riesenspaß! Denn im Kanzleramt brennt noch Licht...