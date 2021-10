Zur Silberhochzeit gibt es Gedenkmedaillen

- Das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft ist am vergangenen Freitag in Feldkirch gefeiert worden.

Der gewachsene und intensive Austausch zwischen den Städten in Politik und Gesellschaft zeuge von einer engen Verbundenheit, sagte Bürgermeister Marcus Ehm: „Was vor 25 Jahren offiziell begann und zuvor bereits über viele Jahre hinweg praktiziert wurde, wollen wir auch weiterhin pflegen.“ Zur „Silberhochzeit“ überreichte er seinem Amtskollegen Wolfgang Matt sowie den anwesenden Stadträten eigens geprägte Gedenkmedaillen. Die Aufschrift „6. Juli 2021“ soll dabei an die Vertragsunterzeichnung erinnern, die 1996 im Sigmaringer Rathaus von den damaligen Bürgermeistern geleistet wurde und sich in diesem Jahr zum 25. Mal jährte. Historisch verbunden werden Sigmaringen und Feldkirch durch den gemeinsamen Stadtpatron, den Heiligen Fidelis.

Den Abend verbrachten die Sigmaringer Gäste in der historischen Altstadt Feldkirchs, die beim Lichtkunstfestival „Lichtstadt“ zur spektakulären Kulisse für Lichtinstallationen wurde.