Zungenspitzer-Gestival geht auf Tour

Das Bretzfelder Kabarett- und Comedy-Festival „Zungenspitzer" kann durch eine Förderzusage des Programms „Neustart Kultur" der Bundesregierung auf große Tour gehen: Vier Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg werden im Herbst Gastgeber des Festivals „Zungenspitzer on Tour", das laut Pressemitteilung damit zum größten Kabarettfestival des Bundeslandes wird.

Stationen des Festivals sind jeweils für drei Tage (Freitag bis Sonntag): 7. bis 9. Oktober Sternenfels im Enzkreis, 21. bis 23. Oktober Veringenstadt im Landkreis Sigmaringen, 4. bis 6. November Burladingen im Zollernalbkreis und 11. bis 13. November Adelsheim im Neckar-Odenwald-Kreis.

An jedem Abend werden zwei Kabarettisten gemeinsam auftreten. Insgesamt 24 Künstlerinnen und Künstlern sind an der Tour beteiligt. Der Vorverkauf für alle vier Festivalwochenenden startet am Donnerstag, 1. September.