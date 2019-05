Zum Staffellauf anmelden

Die Stadt Sigmaringen und das Haus Nazareth veranstalten am Dienstag, 4. Juni, zum 8. Mal den „Donau-Staffellauf“. Wie immer kommen die Erlöse aus der Veranstaltung dem Haus Nazareth in Sigmaringen zu Gute, teilt die Stadtverwaltung mit.

Eine Mannschaft besteht aus vier Läufern, die jeweils eine Strecke von 2,3 Kilometern am Donauufer entlang zurücklegen müssen. Dabei werden keine Einzelzeiten gemessen. Lediglich die Staffel-Endzeit wird anhand des Zieleinlaufs des vierten Läufers einer Staffel ermittelt. Kinder- und Jugendstaffeln zahlen eine Startgebühr von zehn Euro. Voraussetzung für eine Kinderstaffel ist, dass der älteste Läufer das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Für die Kategorie der Jugendstaffel darf der älteste Läufer nicht älter als 16 Jahre sein. Ab einem Alter der Teilnehmer von 17 Jahren wird die Staffel als Erwachsenenstaffel behandelt. Die Startgebühr für die Erwachsenenstaffel beträgt 20 Euro. Es gibt in jeder Kategorie Preise für die schnellste Mannschaft. Zudem wird auch der schönste Staffelstab prämiert. Der Lauf beginnt am 4. Juni um 18.30 Uhr auf dem Festplatz. Ab 16.30 Uhr werden die Startnummern verteilt. Der Lauf findet bei jeder Witterung statt.