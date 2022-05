Zum Lachen ins Zelt

Am Sonntag, 22. Mai, ist das Comedy- und Kabarettfestival „Baden-Württemberg lacht“ zum 13. Mal in Sigmaringen zu Gast. In der Stadthalle sowie in einem Großzelt daneben treten abwechselnd vier Künstler auf. Da auf zwei Bühnen gespielt wird, können die Besucher alle Comedians anschauen und miterleben. Die Showkonzept beginnt um 18.30 Uhr und endet um 22 Uhr. Markus Krebs, Dodokay, Mundstuhl sowie Sascha Korf sind die Comedians, die in diesem Jahr das Publikum unterhalten.

Ein Höhepunkt: Markus Krebs. Ein einfacher Stehtisch, ein Barhocker sowie eine Flasche Bier sind die Auftrittsutensilien, die er braucht. Mit seinem Ruhrpott-Charme hat er sich deutschlandweit viele Fans erspielt und den RTL Comedy Grand Prix gewonnen.

Sascha Korf wurde unter anderem mit dem Fränkischen und Hamburger Kabarettpreis sowie dem Stuttgarter Besen ausgezeichnet. Einige Kritiker bezeichnen ihn als „Spontanitätsexperte in Deutschland“. Sascha Korf ist vielen aus der SAT.1 Comedy-Sendung „Mord mit Ansage“ oder der SWR3 latenight bekannt.

Auch der Reutlinger Dominik Kuhn alias Dodokay hat eine große Fangemeinde. Er ist der schwäbische Synchron-Grasdackel, der auf Youtube & Co. Millionen von Klicks einsammelt. In seiner Bühnenshow erforscht er den schwäbischen Volksstamm und verschafft dem Publikum noch tiefere Einblicke in die Seele der Schaffer, Denker, Häuslesbauer und Gelber-Sack-Naussteller.

Im Gegensatz dazu setzen Mundstuhl ganz auf ihren hessischen Dialekt. Lars Niedereichholz und Ande Werner sind als Mundstuhl seit über 25 Jahren auf den Bühnen der Welt unterwegs und mittlerweile das wohl erfolgreichste Comedy-Duo Deutschlands. Das brachte ihnen auch schon einen Echo-Award ein.

Tickets für „Baden-Württemberg lacht“ gibt es bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, bei der Schwäbischen Zeitung unter Telefon 0751 / 29 55 57 77, in Sigmaringen bei der Buchhandlung Rabe sowie online unter www.bw-lacht.de. Die Tickets kosten regulär 29 Euro im Vorverkauf.