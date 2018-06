Zum Hundertsten backt Grete Karla einen Kuchen

„Mir geht es gut. Man lässt es sich halt gutgehen“, sagt Grete Karla, geborene Neidhardt, und grinst. Grete Karla ist in Ostpreußen geboren und aufgewachsen und feiert heute im Kreise ihrer Familie ihren 100. Geburtstag. „Ich hatte eine schöne Kindheit. Ich hatte auch einen Zwillingsbruder, aber er ist im Krieg gefallen“, ergänzt Grete Karla. Auch ihr Mann kehrte aus dem Krieg nicht zurück. Insgesamt hatte sie 15 Geschwister von zwei verschiedenen Müttern. Nach der Flucht lebte Karla ab 1950 in Hausen am Andelsbach, bevor sie im Jahr 1965 eine Wohnung vom Sozialverband VdK in Sigmaringen bekam.

Geistig noch sehr rege

„Meine Mutter hatte einen großen Garten, und als ich mit meinem Mann in der Nähe von Königsberg wohnte, hatte ich auch einen Garten und habe Blumenbeete angepflanzt“, erzählt die 100-Jährige, die zwar nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist und nicht mehr so gut hört, aber geistig noch sehr rege ist. Seit knapp drei Jahren wohnt sie in der Procurand Seniorenwohnanlage Fideliswiesen und wird dort vom Pflegepersonal sowie von ihrem Neffen Hans Neidhardt und seiner Frau Birgitta liebevoll umsorgt. Eines ihrer Hobbys: Das Lösen von Kreuzworträtseln. Und Karla liest gerne – Heimat- und Liebesromane – und natürlich auch die Schwäbische Zeitung Sigmaringen. „Wenn sie auf dem Tisch liegt, lese ich sie“, sagt Karla – und zwar ganz genau, von vorne bis hinten.

Fernsehen hingegen schaut sie nicht so gerne, außer Nachrichten oder Sendungen wie „Der blaue Bock“, „Musikantenstadel“ und vielleicht einen alten Film mit dem an Heiligabend verstorbenen Johannes Heesters: „Johannes Heesters. Das war ein Freund von mir. Den habe ich gemocht“, sagt Karla und strahlt über das ganze Gesicht.

Trubel nimmt sie gelassen

Als sie erfährt, dass zu ihrem heutigen Geburtstag der Sigmaringer Bürgermeister zum Gratulieren vorbeikommt und man anschließend zusammen mit ihr noch ein Bäumchen für sie in der Allee der 100-Jährigen pflanzt, sagt sie: „Oh je, das alles, weil ich 100 werde?“ Für ihren runden Geburtstag backt sie einen Kuchen. sagt Grete Karla, die gerne bei den Beschäftigungsangeboten der Seniorenwohnanlage mitmacht. „Wenn ich die Zutaten nur alle da hätte, würde ich an meinem Geburtstag eine Buttercremetorte machen“, sagt Karla, die gerne Kuchen und Torten aller Art backt, am liebsten aber Buttercremetorte. Den Trubel um ihren Geburtstag sieht sie gelassen. „Ach, dieses Rein und Raus. Wenn ich die beiden da habe, dann reicht es mir“, sagt Karla und blickt zu ihrem Neffen und dessen Frau und fügt hinzu:

„Haben sie den Schmarrn?“, fragt sie dann die SZ-Mitarbeiterin, und alle am Tisch müssen herzhaft lachen. „Habe ich jetzt zu viel gesagt?“ Nein, hat sie nicht.