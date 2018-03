Zum 200. Geburtstag bildet sich ein eigener Chor

Zum 200-jährigen Jubiläum stellt das Hohenzollern-Gymnasium die Musik in den Mittelpunkt: Zur Aufführung kommen die Friedensmesse und ein Stück des Komponisten Florian Stricker, der selbst Absolvent des HZG ist. Momentan bildet sich ein Projektchor. Wenn ehemalige Schüler oder Eltern mitwirken wollen, sollen sie sich bei Musiklehrer Mathias Trost melden.

Zum Jubiläum plant das Hohenzollern-Gymnasium eine Reihe von Veranstaltungen: Ein Festgottesdienst samt Festakt ist für den 6. Oktober geplant. Beim Summertalk des Gymnasiums am 22. Juni werden drei ehemalige Abiturienten aus den 1960er-Jahren über Lebensperspektiven und -regeln sprechen. Dritter Eckpfeiler der Feierlichkeiten sind die zwei für das Wochenende 23./24. Juni geplanten Konzerte in der Stadthalle. „Ein Schulfest feiern wir, wenn unser Umbau abgeschlossen ist“, sagt Schulleiter Martin Hoffmann.

Das HZG ist im Jahr 1818 als „Fürstlich-Hohenzollern-Sigmaringsches Gymnasium zu Hedingen“ gegründet worden. Die Schule wurde aus der Taufe gehoben, um für das Fürstentum Beamtennachwuchs und das Hedinger Kloster Theologen auszubilden. Da das Fürstentum Hohenzollern die Schule gründete, war sie von Anfang an ein staatliches Gymnasium. Erst 1975 übernahm die Stadt die Trägerschaft der Schule. Seither trägt sie den Namen Hohenzollern-Gymnasium.

Der für den musikalischen Teil des Jubiläums verantwortliche Musiklehrer Mathias Trost wählte die Friedensmesse des walisischen Komponisten Karl Jenkins aus, „weil der Text unter der großen Vision einer friedlichen Zukunft der Welt steht“, erklärt Trost. Und weiter: „Die verschiedenen Textelemente bilden die Vielfalt unserer Gesellschaft gerade auch in Sigmaringen ab“, sagt Trost und spannt damit den Bogen zu aktuellen gesellschaftlichen Problemen in der Stadt.

Stricker komponiert: Da Pacem Domine

Seit wenigen Tagen steht der Name des zweiten Stücks fest, das bei den Konzerten am 23. und 24. Juni aufgeführt wird: Da Pacem Domine, Gibt uns Frieden, Herr. Der Musiker Florian Stricker, selbst Absolvent des HZG, komponierte das Stück im Auftrag von Matthias Trost. Stricker trat als Pianist in den vergangenen Jahren immer wieder in Sigmaringen auf. In Heidelberg lehrt er an der Pädagogischen Hochschule.

„Rückgrat der Aufführung“ sind die Mittelstufen- und Oberstufenchöre des Hohenzollern-Gymnasium. Ergänzt werden sie von einem Projektchor, der sich eigens für das Jubiläum gründet.

In dem Chor wirken Lehrer, Eltern, ehemalige Schüler und Freunde des HZG mit. Das Kammerorchester Sigmaringen, das ebenfalls unter der Leitung von Mathias Trost steht, und Solisten des Landeskonservatoriums Musik aus der Partnerstadt Feldkirch werden die Chöre begleiten. Laut Trost ist eine Mitwirkung für geübte Chorsänger „überhaupt kein Problem“. Auch weniger geübte Chorsänger könnten ohne Schwierigkeiten mitsingen.

Dass parallel zum Konzertwochenende das Stadtfest im Terminkalender steht, sei nur auf den ersten Blick ungeschickt: „Wer am Samstag auf das Stadtfest geht, der kommt am Sonntag zu uns. Und umgekehrt.“ Und nach dem am Samstag um 20 Uhr beginnenden Konzert, biete sich immer noch ein Besuch auf dem Stadtfest an, so die Verantwortlichen des HZG.