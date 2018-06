Zukunft des Open Airs ist ungewiss

Das Sigmaringer Open-Air-Konzert steht wieder vor einer ungewissen Zukunft. Die am Dienstag bekanntgewordene Schließung des Konstanzer Büros des Konzertveranstalters Koko & DTK Entertainment könnte sich negativ auf das Summernight Festival auswirken. Dies ergab eine Anfrage beim verbliebenen Geschäftsführer Marc Oßwald: „Ich werde mir die Zahlen anschauen und dann entscheiden.“ Laut Geschäftsführer Oßwald stehen die Chancen bei „50:50“. Die Entscheidung werde kurzfristig fallen, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Zu den Sportfreunden Stiller und Bands wie Wanda, Bosse, Razz und Ash kamen im August rund 4500 Besucher nach Sigmaringen. Oßwald: „Das war nicht so erfolgreich in diesem Jahr und in den Jahren zuvor war es noch weniger erfolgreich.“