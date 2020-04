Zug erfasst Menschen bei Mühlbergtunnel

Eine Regionalbahn auf der Strecke zwischen Sigmaringen und Storzingen hat in der Nähe des Mühlbergtunnels am Dienstagabend eine Person erfasst, die sich auf den Gleisen befunden hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat die Person in Begleitung eines Hundes die Gleise und wurde dabei durch den herannahenden Zug erwischt. Der Betroffene wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Hund wurde am Unfallort nicht gefunden. Zugfahrgäste blieben unversehrt. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Konstanz.