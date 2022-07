Züge zwischen Gammertingen und Sigmaringen fallen aus

Die Züge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn fallen von Freitag, 15. Juli (21 Uhr), bis einschließlich Sonntag, 7. August 2022 (21 Uhr), zwischen Gammertingen und Sigmaringen aus. Grund sind Gleisumbauarbeiten auf der freien Strecke im Bereich von Hettingen und Hanfertal sowie im Bahnhof Hettingen.

Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen und Taxen ist in beiden Richtungen eingerichtet. Die SEV-Busse weisen ähnliche Fahrzeiten wie der Zug auf, sodass die gewohnten Reiseketten und Anschlüsse in der Regel erhalten bleiben.

Die SEV-Busse halten in Gammertingen, in Veringenstadt und in Sigmaringen direkt am Bahnhof. Für die übrigen Halte gelten die im SEV-Fahrplan aufgeführten Bushaltestellen der parallelen Buslinie 9: Hettingen Krone, Hermentingen B32, Veringendorf Rathaus, Jungnau Traube und Hanfertal Jugendherberge.

Die Fahrgäste werden gebeten, Fahrkarten vorab an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu erwerben. In den SEV-Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder transportiert werden.