Zu viel Alkohol macht dumm

Jugendliche trinken zu viel Alkohol, vor allem harten Stoff. Da sollte man ein scharfes Auge drauf haben, dass kein Schnaps an Leute unter 18 verkauft wird. Die Behörden kontrollieren das. Allerdings werden solche Testkäufe vorher angekündigt. Aber wie beim Blitzmarathon oder bei Verkehrskontrollen beispielsweise an der Fasnet gibt es immer wieder besondere Leuchten, die trotzdem zu schnell oder angetrunken fahren und dann natürlich erwischt werden. So ist es auch bei den jüngsten Testkäufen an Tankstellen geschehen, bei denen man prüfte, ob an Minderjährige branntweinhaltige Getränke verkauft werden. Zwei jugendliche Testkäufer erhielten harten Alkohol. Bei der Kontrolle der Ausweise wollten sich die Verkäufer verrechnet haben. Vielleicht sollte man als Tankstellenbesitzer überlegen, wen man als Aushilfe einstellt, denn wir schreiben das Jahr 2018, da dürfte das Rechnen nicht so schwer fallen.