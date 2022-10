Zu Gast bei Asterix und Obelix am 23. Oktober

Am Aktionstag am Sonntag, 23. Oktober, gibt es im Keltenmuseum Heuneburg von 10 bis 16 Uhr Informationen und Mitmachaktionen rund um die bekanntesten Kelten „Asterix und Obelix“. Insbesondere die kleinen, aber auch die großen Besucher können an diesem Tag zum Beispiel in einer Auswahl an Asterix- und Keltenbüchern schmökern, sich als Asterix und Co. verkleiden und vor einer passenden Kulisse fotografieren sowie an einem Quiz rund um Asterix und Obelix teilnehmen.

Ergänzt wird das Angebot durch eine spannende Familienführung mit den Heuneburg-Juniorforschern. Sie präsentieren ab 16 Uhr den Besucherkindern und deren Familien die Besonderheiten der keltischen Welt. Eine Anmeldung zur Führung ist nicht erforderlich, aber möglich (info@heuneburg.de, Telefon 07586 / 16 79. Die Teilnahme an der Führung kostet 3 Euro (Erw.) bzw. 2 Euro (Ki.) zzgl. Eintritt. Für die anderen Angebote ist keine Anmeldung erforderlich; sie sind im Eintrittspreis enthalten. Der Aktionstag findet im Keltenmuseum Heuneburg, Binzwanger Straße 14, 88518 Herbertingen statt (Zwei Kilometer vom Freilichtmuseum entfernt).

In wenigen Tagen geht das Keltenmuseum Heuneburg in die Winterpause. Sowohl am Sonntag, 30. Oktober als auch Allerheiligen findet um 10.30 Uhr eine spannende Führung durch die Dauerausstellung statt. Am 2. November befindet sich das Keltenmuseum in der Winterpause.