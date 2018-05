Zu Beschwerden kommt es, wenn Drogen oder Alkohol im Spiel sind

Die Integrationsbeauftragte der Stadt, Claudia Lamprecht, hat in ihrem Jahresbericht dem Gemeinderat einen Überblick über ihre Arbeit vorgestellt. Neben zahlreichen Aktivitäten, Vorträge und Veranstaltungen, wie dem fest etablierten Stammtisch der Kulturen oder einem neu ins Leben gerufenen Schwimmkurs für muslimische Frauen, ging sie auch auf die vielfach diskutierten Probleme zwischen Flüchtlingen und der Bevölkerung ein.

Obwohl es immer wieder zu Vorkommnissen zwischen Bürgern und Bewohnern der Landeserstaufnahmestelle komme, sei die Sprechstunde der Integrationsbeauftragten und des Streetworkers, die jeden Donnerstag stattfinde, kaum besucht. „Ich glaube, das hat sich noch nicht genügend herumgesprochen“, sagt Claudia Lamprecht. Zu Beschwerden komme es meist, wenn Alkohol oder Drogen im Spiel seien, vorwiegend rundum den Bahnhof. Deswegen wurde im Sommer auch der „Arbeitskreis Suchtprävention bei Geflüchteten“ ins Leben gerufen, dem Lamprecht angehört. Erste Erfolge seien zu verzeichnen, darunter die Etablierung von festen Beratungsangeboten in der LEA. „In der Umsetzung stoßen Maßnahmen insofern an Grenzen, als dass derzeit alle Angebote völlig freiwillig sind“, so Lamprecht.

Dennoch fällt Lamprechts Bilanz im Vergleich zu 2016 positiv aus: „Es gab 2017 einzelne Spitzen aber wir stehen ganz gut da“, so die Integrationsbeauftragte, die sich seit Januar 2017 Vollzeit um die Integration in Sigmaringen kümmert. Seit Mitte August säubern Flüchtlinge fünf Mal pro Woche die Wege von der LEA in die Stadt sowie im Prinzengarten.

Außerdem gab sie einen Ausblick auf das Fest der Kulturen, das am Sonntag, 14. Oktober, stattfinden wird und bei dem es Unterhaltung und Kulinarik aus ganz verschiedenen Teilen der Welt geben wird. Zudem wird es im Vorfeld und Nachgang des Fests der Kulturen ein Kunstprojekt unter dem Titel „Integration ist (k)eine Kunst“ geben. Gemeinderätin Alexandra Hellstern-Missel (CDU) äußerte den Wunsch, den Arbeitsplatz von Claudia Lamprecht von der LEA ins Rathaus zu verlegen, „dort, wo Sie hingehören“.

