Zoller-Hof klagt über Pfandverluste

Das weitgehend trockene und heiße Sommerwetter hat den Absatz von Bier in Deutschland im ersten Halbjahr 2018 angetrieben. Die produzierte Menge stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent auf 47,1 Millionen Hektoliter, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Nicht nur deshalb klagen viele Brauereien über Mangel an zurückgebrachtem Leergut (wir berichteten im überregionalen Teil).

Wie steht es um das Leergut der Sigmaringer Brauerei Zoller-Hof? „Das Leergut in Form von Mehrweg-Glasflaschen geht uns Gott sei Dank aufgrund des regelmäßigen Nachkaufs derzeit auch in der Hochsaison noch nicht aus“, berichtet Frank Lemke von der Brauerei. Aber die Problematik nehme in jedem Fall zu, insbesondere was die Ersatzkosten und die Leergut-Sortierung angehe.

„Es werden immer mehr Individualflaschen, in erster Linie aus dem im Handel wachsenden Sixpack-Bereich, in unseren Mehrweg-Kisten zurückgegeben. Das passiert ,versteckt’, um es diplomatisch zu sagen, da wir an sich nur sortiertes Leergut von uns gegen Pfanderstattung zurücknehmen“, sagt Lemke. Das Fremd-Leergut blockiere die Abläufe extrem, verursache enorme Personalkosten, weil es nur in Handarbeit sortiert werden könne, und rufe unter Umständen Störungen in den Abfüllanlagen hervor, wenn die Fremdflaschen bei der Sortierung nicht entdeckt werden. „Es bindet unsere Mehrweg-Kisten, weil Flaschen-Logistiker diese Fremd-Flaschen nur in unseren Kisten herausfiltern können und führt zu entsprechenden hohen Pfandverlusten. Im Jahr verlieren wir so etwa 50 000 bis 60 000 Flaschen. Das ist leider die Kehrseite der Sortiments- und Verpackungsvielfalt, die der Handel und der Verbraucher wünschen und die insbesondere von den Großbrauereien natürlich auch als Marktverdrängungs-Instrument bewusst eingesetzt werden.“

Unter Umwelt- und Kostengesichtspunkten sei dies „völliger Irrsinn“. „Wir als regionale Brauerei verstehen nicht, dass der Gesetzgeber hier nicht schon längst handelt, weil zu befürchten ist, dass mit weiterer Zunahme der Individualflaschen-Problematik das an sich in der Braubranche funktionierende Mehrweg-System über die Poolflaschen immer mehr geschwächt wird. Als Biersommelier würde ich mir darüber hinaus wünschen, dass Konsumenten künftig wieder mehr den Inhalt wertschätzen, denn die Verpackung“, sagt Lemke.