Zoll- und Finanzbeamte spenden für Knochenmarksdatei

Ein Scheck in Höhe von 370 Euro ist am Dienstag von Vertretern der BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft an die DKMS übergeben worden. Im Rahmen der Typisierungsaktion an der Zollschule Sigmaringen (die SZ berichtete) nahmen Franziska Commans und Mario Scherb von der DKMS die Spende entgegen.

„Einen Großteil des Geldes haben wir von unseren Beschäftigten hier vor Ort gesammelt, 100 Euro hat der Bezirksverband Württemberg noch obendrauf gepackt“, so die Gewerkschaftsvertreter Martina Kock-Bergmann, Vorsitzende des Ortsverbandes Sigmaringen, und Thomas Schwörer, Geschäftsführer des Bezirksverbands Württemberg. Insgesamt kamen bei der Typisierungsaktion, deren Auslöser die Leukämie-Erkrankung eines Lehrers der Zollschule war, knapp 200 neue Registrierungen an Knochenmark- und Stammzellspendern zusammen.