Zirkusfreunde kommen voll auf ihre Kosten

Eine Hand voll Gegendemonstranten standen am Wochenende mehreren Tausend Besuchern des Zirkus Charles Knie am Festplatz bei der Stadthalle gegenüber. Allein am Samstag kamen laut Veranstalterangaben insgesamt etwa 2500 Besucher zu den beiden Vorstellungen. Die Abendvorstellung war mit 1400 Gästen fast ausverkauft.

Die Teilnehmer an der Vorstellung konnten vom „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“ preisgekrönte Artisten und Tierlehrer sehen. Stärker denn je erhielten in diesem Jahr Elemente aus Show und Theater, Tanz und Gesang Einzug in das Programm. Zahlreiche Freiwillige aus dem Publikum durften an Sketchen der Show mitwirken. Hauseigene Pferde, Miniponys, Zebras, Kamele, Dromedare, exotische Rinder, Lamas, Kängurus und Vogelstrausse wurden von Tierlehrer Marek Jama in der Manege präsentiert.

Besonders spektakulär fielen die zahlreichen Tiernummern zu Beginn der Vorstellung und der Rollschuh-Act des Duo Medini auf. Auf nur wenigen Quadratmetern Platz zeigten die Rollschuhartisten aus Italien die waghalsigsten Tricks des Metiers. Spätestens als kurz vor der Pause das „Teufelsfahrer“-Motorrad-Team aus Brasilien in der Kugel „The Splitting Globe“ für die wohl gefährlichste Einheit des Abends sorgte, war die Spannung im Zelt zum Greifen nah. Fünf todesmutige Fahrer lieferten sich gleichzeitig gewagte Überholungs- und Verfolgungsrennen in der nur 4,40 Meter großen Stahlkugel, welche sogar zeitweise in der Mitte geteilt wurde. Der Sound, den das Publikum somit mitbekam, und nicht zuletzt auch die Abgase, waren bei dieser Darbietung besonders intensiv.

Diese Vorführung soll nach Angaben des „Chefs“, Geschäftsführer Sascha Melnjak, besonders junge Leute ansprechen. Insgesamt versteht sich der Zirkus als „Theater des Volkes“ und möchte somit ein Programm „für Groß und Klein“ und für ganz verschiedene Geschmäcker anbieten. Die Artisten, von denen viele aus Südamerika stammen, haben zu Saisonbeginn vor ihren Auftritten durchaus Lampenfieber, gibt Melnjak zu. Mittlerweile sei das Team aber gut eingespielt.

Als der weltweit bekannte Dompteur Alexander Lacey nach der Pause den aufgebauten Käfig mit seinen 13 Raubkatzen für eine gemischte Wildtiernummer betritt, kommt es zum Höhepunkt der Veranstaltung für alle Fans der Tiernummern. Lacey trägt die höchste Auszeichnung der Zirkuswelt und arbeitete für das amerikanische Zirkusunternehmen Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Er lässt seine Löwen und Tiger nicht nur Kunststücke vorführen, sondern schmust sogar mit ihnen, als handele es sich um zahme Hauskatzen. Ihm folgte unter anderem das rumänische „Duo Romance“ mit einem Pole-Act.

Als glorreiches Finale bot der Zirkus akrobatische Höchstleistungen auf. Das kolumbianische „Duo Vanegas“ lief in einem riesigen „Todesrad“, das sich in zwölf Metern Höhe schnell drehte. Bei den Seilsprüngen und artistischen Übungen mit verbundenen Augen konnte einem sogar als Zuschauer schwindelig werden.

Die Zuschauer drückten ihre Freude über die Vorstellung mit langanhaltendem Applaus und stehenden Ovationen aus. Auch während der Vorstellung erhoben sich einzelne Besucher immer wieder grölend von ihren Sitzen. Die Pause zwischen den beiden Teilen nutzten viele zur Tierschau oder zur leiblichen Stärkung.

„Das Wohl der Tiere steht an erster Stelle“

„Wir sind einer der größten Tierzirkusse und wir sind Tierfreunde und Tierschützer“, wollte Geschäftsführer Melnjak der Öffentlichkeit mitteilen. Sein Ziel sei es, Kindern und Familien Neugier, Achtung und Wertschätzung an Tieren nahezubringen und aufzuzeigen, dass sie schützenswert sind.

Wichtig ist ihm nach eigenen Angaben ein Leben in Harmonie zwischen Menschen und Tieren. Melnjak selbst stammt nicht aus einer Zirkusfamilie: „Ich müsste das hier nicht machen.“ Er mache die Arbeit aus Herzblut und Überzeugung. Ohne Tiere könne er sich diese Tätigkeit nicht vorstellen. Zahlreiche Kontrollen würden bestätigen, dass es den Tieren gutgeht: „Unseren Tieren geht es so gut wie kaum einem Haustier.“

Ein großes Lob hatte Melnjak für die Stadt Sigmaringen übrig: „Es ist ein guter Platz hier, mit viel Futter für die Tiere.“ Er finde das Konzept, dass nur einmal pro Jahr ein Zirkus auftreten darf und darauf geachtet werde, dass dieser qualitativ hochwertig sei und sämtliche Standards einhalte, sehr gut. So profitiere der Zirkus, der letztendlich den Zuschlag bekommt, auch von guten Besucherzahlen, da die ganze Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet sei. Ein Kollege ergänzt: „Wir kommen immer gerne nach Sigmaringen. Es ist eine schöne Stadt, die Vorstellungen sind gut besucht und ich mag das schwäbische Essen.“

Zum Zirkus Charles Knie gehören 200 Tiere, die täglich 800 Kilogramm Futter benötigen sowie rund 100 Mitarbeiter, die 18 Attraktionen vorführen. Zu schaffen macht dem Zirkus nach Angaben des Geschäftsführers weniger die Suche nach Artisten als vielmehr, wie vielen anderen Betrieben auch, der Fachkräftemangel, zum Beispiel bei Kraftfahrern, Tierpflegern und im Handwerk. Nun reisen die über 100 Transporter und Lastwagen schon wieder weiter nach Kempten, kehren aber im August nach Bad Waldsee und Tuttlingen in die nähere Gegend zurück. In insgesamt rund 40 Städten macht der Zirkus in diesem Jahr halt und hofft auf eine halbe Million Besucher aller Altersklassen.