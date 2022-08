Sechs Züge, 108 Minuten Verspätung, fünf Teilausfälle: Ziegen legen Bahnverkehr lahm

Sechs Züge, 108 Minuten Verspätung, fünf Teilausfälle und zwei Busse für den Schienenersatzverkehr sind das Resultat einer zeitweisen Sperrung der Bahnstrecke zwischen Sigmaringendorf und Mengen.

Dort waren Tiere auf den Gleisen gesehen worden. Bereits am Morgen meldete ein Fahrer eines DB-Zugs an die Notfallleitstelle der Bahn, dass er wohl ein Tier erfasst habe.

Bundespolizei im Einsatz

Damit veranlasste die Deutsche-Bahn-AG eine Streckensperrung, die von 8.30 bis 9.42 Uhr dauerte, wie Daniela Schmidt, Pressesprecherin der Bundespolizei Konstanz, auf Nachfrage mitteilt.

Sowohl die Landes- als auch die Bundespolizei waren vor Ort und haben zwei getötete Tiere von den Gleisen entfernt. Da noch nicht klar ist, ob die Ziegen einen Besitzer haben, ist die Bundespolizei zuständig. Diese prüfe nun, ob ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorliege, so Schmidt.

Da im nahen Umfeld keine weiteren Tiere mehr gefunden wurden, fuhr der Bahnverkehr ab 9.42 Uhr wieder, allerdings langsamer als sonst, um bremsen zu können, falls doch noch eine Ziege auftaucht. Das war gegen 11 Uhr auch nicht mehr nötig und die Züge fuhren wieder wie gewohnt in Richtung Mengen.

Bei dem Einsatz in Sigmaringendorf ist neben der Bundes- auch die Landespolizei vor Ort. Sie überprüfen, ob es sich bei den Tieren in Gleisnähe um Wildtiere handelt oder nicht. (Foto: Mareike Keiper)

Die Ziegen könnten Wildtiere aus dem Oberen Donautal sein, aber das sei noch nicht abschließend geklärt, sondern lediglich eine Vermutung, teilt die Polizei vor Ort mit.

Die Tiere waren zwischen Sigmaringendorf und Mengen, nahe dem Unternehmen Holzhauer, auf die Gleise gelangt.

Die Sperrung hatte letztlich zur Folge, dass sich einige Reisende auf dem Weg nach Mengen und Ulm in Sigmaringen wiederfanden, teilweise Stunden warten mussten, bis sie mit den Schienenersatzverkehrbussen weiterfahren konnten.

Scheinbar gab es für die Wartenden keine oder nur sehr wenige Informationen, warum sich die Fahrt verzögere, so ein Mann, der sich an die „Schwäbische Zeitung“ wandte.

Verspätung beträgt fast zwei Stunden

Es seien wohl Tiere auf der Strecke, aber mehr haben die auf dem Sigmaringer Bahnhof Gestrandeten nicht erfahren. „Es betrifft die Gleise eins und vier“, so der Mann am Telefon.

Letztlich verursachte die Sperrung fünf Teilausfälle, das heißt, dass die Reisenden in Sigmaringen in einen Bus in Richtung Sigmaringendorf und weiter steigen mussten.

Hinzu kommt, dass die Züge am Bahnhof warten mussten und so kommen sechs von ihnen auf eine Verspätung von 108 Minuten, teilt Schmidt weiterhin mit. Die Ermittlungen dauern derweil noch an.