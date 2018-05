Zeus überzeugt mit kreativer Bademode

Sascha Zeus und Michael Wirbitzky – für viele früh aufstehende Radiohörer des SWR3 sind diese Namen ein Begriff für freche und humorvolle Radiomoderation. Die beiden Comedians sind derzeit mit ihrem Programm auch live auf der Bühne zu sehen und haben bei ihrer Tournee in der Sigmaringer Stadthalle Station gemacht.

Dabei haben sie dem Publikum in der nicht ganz voll besetzten Halle einen überaus vergnüglichen Abend bereitet. Zur Heiterkeit der Zuschauer blieb kaum ein Gebiet unbeackert, zu allem hatten die beiden etwas zu sagen. Da wurde beim Blödel-Check herausgefunden, dass sowohl die islamisch vorgeschriebene Badebekleidung für Frauen als auch manche Modesünde der westlichen Männer nicht unbedingt alltagstauglich, beziehungsweise alles andere als eine optische Augenweide ist. Sascha Zeus hatte sich getraut, sich dieser heiklen Thematik anzunehmen, in dem er seinen nackten Körper zur Gaudi der Gäste für diese besondere Modenschau zur Verfügung stellte.

Daneben philosophierten Zeus und Wirbitzky über die Brauchbarkeit von Statistiken, Achselhaarrasuren, den Jugendwahn, persiflierten Live-Lyrics und Poetry Slams und teilten dem Publikum ihre auf Geruchserfahrung beruhende Erkenntnis mit, dass die Geschlechtsreife bei Heranwachsenden wohl ein Gärungsprozess ist. Diese Erkenntnis müsse jeden eigentlich schlagartig treffen, der morgens das Zimmer eines 15-Jährigen betrete.

Selbstverständlich hatte bei den Radioprofis auch die Werbung einen Platz in ihrer Show. So ließen sie sich spitzfindig über die „Wohlfühlwerbung“ für das öffentliche stille Örtchen namens „Mc Clean“ aus, wobei das Kopfkino der beiden Schelme hörbar ratterte und Slogans wie „Ein Viertelpfund in der Schüssel“ das Ohr des geneigten Zuhörers erreichten. „Wichtig ist, was hinten rauskommt“, zitierten die Spaßvögel einen Ausspruch eines deutschen Altkanzlers. Mit den Zitaten taten sie gleich ein neues Feld auf, indem sie dem Publikum klarmachten, dass der Spruch „seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen“ nicht von Verteidigungsministerin von der Leyen stammen kann. Auch stimme es nicht, das Altbundespräsident Heinrich Lübke einst bei einer Afrikareise seine Gastgeber begrüßt haben soll mit „Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger“.

Vegetarischer Ernährungstrend macht keinen Spaß

Natürlich hatten die Radioprofis auch ihre in der Sendung gebrauchten „Comic-Figuren“ mitgebracht, die, ganz ihren Schöpfern gleich, nichts ausließen und manchmal dabei den „Niveau-Lift tief nach unten“ fahren ließen – Zitat Wirbitzky. So mit „Katrin Viertaler“, der weiblichen Kodderschnauze aus Mündchen, verkörpert von Sascha Zeus. Auf dem Minenfeld der von ihr geliebten Fach- und Fremdwörter - die ja eigentlich von Bildung zeugen sollten – löste sie manchen Kracher aus, der gerne mal unter der Gürtellinie landete.

Wetterbauer Zeusinger beschwerte sich lautstark über den vegetarischen Ernährungstrend und fürchtete, dass eines Tages die Wurstesser zusammen mit den Rauchern draußen vor der Tür stehen werden müssen. Michael Wirbitzky, in die Kultfigur Peter Gedöns aus Bonn geschlüpft, glänzte wieder mit genial-unsachlichen Kommentaren und Kalauern.

Mehrfach forderten die Sigmaringer Zuschauer Zugaben, die auch bereitwillig gegeben wurden, bis schlussendlich „Old Plapperhand“ und sein „weiß-blauer Bruder“ verbal in die Abenddämmerung ritten. Nicht jedoch ohne den „Niveau-Lift“ ganz in den Keller zu fahren, indem sie sich gegenseitig beim Hinsetzen ein Furzkissen untergeschoben hatten.