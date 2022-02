Zeugen nach Brand gesucht

Eine Anwohnerin meldete am Donnerstag gegen 23 Uhr starken Rauch, der aus mehreren Garagen eines zusammenhängenden Garagenkomplexes in der Georg-Zimmerer-Straße drang. Wie die Polizei mitteilt, waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf der Rückseite der Garagen, die auch über einen Dachstuhl verfügen, bereits offene Flammen erkennbar. Durch die Feuerwehr wurde ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindert und nach dem gewaltsamen Öffnen von drei Garagen vollständig gelöscht. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Autos in den Garagen, Personen wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.