Der Zeuge Max König erzählt minutenlang, was sich im Februar 2019 vor einem Mengener Lokal abgespielt hat. Ihm ist anzusehen, dass ihn der Messerstich und die Folgen bis heute beschäftigen.

Elf „Helden des Alltags“, wie Landrätin Stefanie Bürkle über die Kandidaten sagt, bekommen am Donnerstagabend im Landratsamt für ihr couragiertes Auftreten einen Preis.

Der Fall von Max König ist der spektakulärste. „Ich stand vor einer Kneipe und habe telefoniert, als meine damalige Freundin nach draußen kam und sagte: Da gibt’s Stress.“ Der damals 19-Jährige steckte sein Handy ein und verfolgte den Messerstecher, der zuvor einen 27-jährigen Mann getötet und dessen Freund schwer verletzt hat.

Täter einfach zu manipulieren

„Ich habe ihn angeschrien und gesagt: Gib mir Dein Messer.“ Rückblickend sagt König, dass der Täter einfach zu manipulieren gewesen sei. „Ich habe gemerkt, dass er betrunken war und unter dem Einfluss von Amphetamin stand.“

Max König nimmt einem Messerstecher in Mengen die Tatwaffe ab. Das Opfer verliert sein Leben. (Foto: Michael Hescheler)

Trotz des Konsums von Alkohol, Cannabis und Amphetaminen stufte das Landgericht Ravensburg den Angeklagte als voll schuldfähig ein und verurteilte ihn wegen Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und neun Monaten.

Nachbarn überwältigen Messerstecher

Ähnlich spektakulär: Drei Nachbarn haben einer Frau in Bad Saulgau das Leben gerettet. Ihr Mann wollte sie im Keller eines Mehrfamilienhauses mit dem Messer erstechen. Er habe den Mann angeschrien, aber er war in seinem Wahn und hat nicht mehr reagiert“, sagt Moritz Hirschburger.

Mit einem Hexenbesen haben er und sein Nachbar Thomas Dietrich dem Mann das Messer aus der Hand geschlagen. Wichtig war den beiden, sich nicht zu sehr selbst in Gefahr zu bringen. „Wir hätten fliehen können, wenn es für uns eng geworden wäre.“ Simone Hirschburger versorgte die Stichwunden der Frau als Ersthelferin.

Die Frau wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und war erst zwei Wochen später überm Berg. „Sie sind Lebensretter“, sagt Polizeipräsident Uwe Stürmer. Er habe bis heute noch Kontakt zu der Frau, die auf La Palma lebe, sagt Thomas Dietrich.

Der Präventionschef der Polizei, Holger Beutel, macht deutlich, dass sich Helfer nicht selbst in Gefahr bringen sollten. Zudem sei eine deutliche Ansprache wichtig und wer als Erstes an einem Tatort sei, sollte andere zur Mithilfe auffordern.

Die weiteren Preisträger

Mit dem Zivilcouragepreis, den alle elf Zeugen gleichermaßen bekamen, möchten die Polizei und ihre Unterstützer ein Zeichen „gegen die Kultur des Wegschauens setzen“, wie Landrätin Stefanie Bürkle formuliert. „Wenn wir zusammenhalten, sind die, die Straftaten begehen, echt im Stress“, sagt Polizeipräsident Uwe Stürmer. Neben einer Urkunde erhalten die Preisträger von der Landesbank Kreissparkasse gesponserte Einkaufsgutscheine.

Carola Sauerbier von der Volksbank bewahrt den SV Unter-/Oberschmeien vor dem finanziellen Ruin. Enrico Altermann aus Bad Saulgau stellt einen Ladendieb. Alfred Härle greift als ehemaliger Polizist beherzt ein und unterstützt seine ehemaligen Kollegen bei einer Drogenkontrolle. Einzelhändlerin Gerda Hermanutz beobachtet in Sigmaringen vor ihrem Geschäft wie Ladendiebe Hehlerware in Pakete packen. Ilir Selimi, Kimi Jungmann und Cem Akyürek stellen in Sigmaringen eine Einbrecherbande, die in die Bilharzschule eingedrungen ist.

Carola Sauerbier zieht als Mitarbeiterin der Volksbank in der Sigmaringer Filiale eine gefälschte Überweisung aus dem Verkehr, bewahrt den Sportverein Unter-/Oberschmeien vor einem Verlust in Höhe von rund 5000 Euro.

Enrico Altermann aus Bad Saulgau stellt einen Ladendieb und übergibt ihn der Polizei. „Ich bin gelernter Metzger“, sagt der 55-Jährige auf die Frage, warum er so beherzt eingriff.

Der Bad Saulgauer Alfred Härle, pensionierter Polizeibeamter, ist auf dem Weg zur Gemeinderatssitzung, als ein Jugendlicher bei einer Drogenkontrolle ausbüxt. „Der junge Mann hat Pech gehabt, weil er genau in meine Richtung lief“, sagt Härle.

Gerda Hermanutz beobachtet eine Gruppe von Männern, wie sie vor ihrem Geschäft in der Sigmaringer Marstall-Passage Kleider und Sportartikel in Pakete packt. „Da überall Etiketten dran waren und es so viele Waren waren, kam mir das komisch vor.“ Hermanutz ruft die Polizei und so kann Diebesgut im Wert von rund 4000 Euro sichergestellt und die Täter können gleich mit ermittelt werden. „Jeder von uns zahlt mehr, weil andere glauben, dass sie ohne Geld einkaufen können“, sagt der Polizeichef.

Ilir Selimi, Kimi Jungmann und Cem Akyürek stellen in Sigmaringen Anfang des Jahres eine Einbrecherbande, die in die Bilharzschule eingedrungen war. „Die fanden es cool, ich fand es nicht so cool, weil ich selbst an der Schule war und die Schule gemocht habe“, sagt Cem Akyürek. Einer der Zeugen alarmiert unbemerkt die Polizei, weshalb alle drei Einbrecher dingfest gemacht werden können. Polizeipräsident Stürmer: „Das war schlau.“

Zeuge übergibt das Messer der Polizei

„Ich bin froh, dass Sie nicht verletzt worden sind“, sagt Landrätin Stefanie Bürkle an den Zeugen des Mengener Messerangriffs gewandt. Der Zeuge übergibt der Polizei das Messer, während seine damalige Freundin Erste Hilfe leistet. „Sie hat die Tat noch lange beschäftigt, man kann sagen, dass sie einen Knacks hatte.“

Rückblickend sagt Max König, dass er erst hinterher mitbekommen hat, dass ein Mann tot war. „Ich hatte ein hitziges Telefonat und bin selbst unter Strom gestanden - vielleicht ist es mir deshalb einfacher gefallen.“