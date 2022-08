Zeuge klärt Unfallflucht in Sigmaringen

Eine zunächst unbekannte VW-Fahrerin war am vergangenen Montagvormittag gegen 10.30 Uhr einen abgestellten Honda auf einem Parkplatz in der Sigmaringer Landesbahnstraße und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. In der Zwischenzeit hat die Polizei die 62-Jährige ermitteln können.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte laut Polizeibericht den Unfallhergang beobachtet und hinterließ der Honda-Besitzerin einen Zettel an der Windschutzscheibe. Hierauf notierte er das Kennzeichen der Unfallverursacherin. Dadurch konnte eine alarmierte Polizeistreife die VW-Fahrerin ausfindig machen.

Am Heck des Honda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro, während der sich am VW der Unfallverursacherin auf rund 1000 Euro beläuft.

Die 62-jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.