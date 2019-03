Zeitsoldat soll Vorgesetzten angegriffen haben

Vor dem Amtsgericht Sigmaringen hat sich am vergangenen Mittwochmorgen ein 24-jähriger Zeitsoldat der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne Sigmaringen verantworten müssen. Ihm wurde die Gehorsamsverweigerung gegenüber eines Vorgesetzten sowie ein tätlicher Angriff auf diesen im Juli vergangenen Jahres vorgeworfen.

Der 24-jährige Angeklagte aus der Nähe von Bremen gestand bereits zu Beginn die Vorwürfe und schilderte die Vorfälle an diesem Tag mit seinen eigenen Worten. Der Vorgesetzte sei eigentlich ein gleichgestellter 20-jähriger Kamerad gewesen, der die Truppe aber an diesem Tag anführen sollte.

Als der Angeklagte seine Hände in der Hosentasche behalten, obwohl er den Befehl zum Marschieren bekommen habe, sei er von seinem Vorgesetzten dafür getadelt worden, woraufhin der Angeklagte ihn am Arm gepackt habe und es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Bereits zu Beginn der Schilderungen entschuldigte sich der Angeklagte. „Es widerspricht allem, wofür ich meinen Dienst tue und es war sehr unprofessionell“, sagte der 24-Jährige. Er habe einen schlechten Tag gehabt, Stress mit seiner heute Ex-Verlobten und nach der langen Fahrt nach Sigmaringen sei er müde gewesen. Am rauen Ton des Kameraden habe er sich schließlich gestört gefühlt. Allerdings hätten er und sein Kamerad die Sache bereits am selben Tag bei einem Bier aus der Welt geschafft.

Und auch dieser machte im Zeugenstand genau die gleichen Angaben. Als Zeuge und Angeklagter sich angrinsten war die Vertrautheit, die zwischen den beiden besteht, sofort deutlich spürbar. Das Verhältnis beschrieben die beiden als gut, sogar noch besser als vor der Auseinandersetzung. Sie seien sogar zusammen zur Verhandlung gefahren. „Der Angeklagte glänzt normalerweise mit seiner Professionalität. Natürlich darf so ein Vorfall nicht passieren – ich hätte es allerdings nicht zur Anzeige gebracht. Wir haben es ja schnell aus der Welt geschafft“, sagte der Zeuge. Ein Feldwebel hatte die beiden jedoch gesehen und den Vorfall vermeldet.

Da sich der Angeklagte sofort geständig gezeigt habe und auch der Zeuge kein Interesse an einer Strafverfolgung habe, wurde das Verfahren bei Zahlung in Höhe von 1500 Euro an die psychosoziale Krebsberatungsstelle eingestellt.